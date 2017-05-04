Соревнования вызвали большой интерес

Ключевые слова orientēšanās spēles | Liepājas pēdas Latvijā | aktīvā atpūta | 4.maijs | следы Лиепаи в Латвии | соревнования

Большое количество интересующихся – более 1300 участников – привлекли уже традиционные командные игры по ориентированию "Следы Лиепаи в Латвии". Они проходили в шестой раз, и можно сказать, что эти соревнования стали уже традицией нашего города.

Открытие игр, на которое собрались участники трех категорий, или видов перемещения – пешеходы, велосипедисты и автоводители – состоялось возле Лиепайской городской думы, и открытие мероприятия вот уже второй год подряд вел привлекательный Ренар Зелтиньш.

В этот день погодные условия баловали, и, видно было, что команды в хорошем настроении и большинство из них особо подумали над своим визуальным образом, а также об интересном оформлении своих транспортных средств – велосипедов или автомашин.

Агнета Балоде и Кристине Трегуб, представительницы команды "Атрие брауцеи", в соревнованиях решили участвовать в наиболее многочисленной категории – на велосипедах. "Нет, о первых местах мы не думаем, для нас главное участвовать", – с улыбкой признала Кристине. Она дополнила, что от игр ожидает хороших эмоций.

Особенно среди участников визуально отличилась команда "Недусмигие путни", – участники были одеты в костюмы героев популярного мультфильма "Angry Birds", и главным использованным материалом была креповая бумага. Как поведала "красная птица" Ивета Хейзе, над визуальным оформлением они стали работать еще две недели назад. "Мы не претендуем на первые места, хотим вообще добраться до конечной цели, поскольку костюмы объемные, и в некоторой мере неудобные. Для нас главное – чтобы было весело, чтобы было о чем вспомнить", – с улыбкой признала Ивета и отметила, что в случае дождя предусмотрен также запасной план.

За выступлениями, в том числе высказанного президентом страны Раймондом Вейонисом пожелания хорошего дня, и совместного фотографирования, последовали технический инструктаж, короткая разминка. А затем капитаны команд получили карту с 27 контрольными пунктами (для каждого вида участия – 9), и участники отправились в путь. Правда, объекты пришлось угадывать по снимкам и их описанию.

Уже традиционно контрольные пункты были созданы в местах, где в последнее время появились новые объекты или услуги, где возможно провести свободное время, где проходили исторически важные события или жили признанные и популярные в обществе люди. Разные задачи на этих контрольных пунктах, так же как в прошлом году, для участников подготовило ООО "Мацибу ун консултацию центрс АБЦ" из Риги, которое победило в объявленной самоуправлением закупке.

Финиш соревнований был в Лиепайском олимпийском центре, и в завершение дня перед участниками выступили группа "Gain Fast" и уличные гимнасты со специальным шоу, а также были награждены обладатели первых трех мест в общем зачете в каждой категории.