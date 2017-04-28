Соревнуются модельки автомобилей и лодочек

В пятницу в Лиепайском детско-юношеском центре "Лауминя" состоялись соревнования, в которых состязались сделанные детьми модельи автомобилей и лодочек.
Суббота, 29. апреля+4°C
Ключевые слова bērnu un jaunatnes centrs | sacensības | koka mašīnu sacensības | buru laivu pūšanas sacensības | детско-юношеский центр | соревнования
В пятницу в Лиепайском детско-юношеском центре "Лауминя" состоялись соревнования, в которых состязались сделанные детьми модельи автомобилей и лодочек.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
В субботу в Лиепае состоялся матч высшей лиги Латвии по футболу, в котором "Лиепа/Мого" принимала команду "Спартак" из...
29.04.2017 + читать больше
В субботу в Лиепае состоялся четвертый матч четвертьфинала Латвийской баскетбольной лиги, в котором игроки...
29.04.2017 + читать больше
В пятницу в Лиепайском детско-юношеском центре "Лауминя" состоялись соревнования, в которых состязались сделанные...
28.04.2017 + читать больше
28.04.2017 + читать больше
В четверг в Лиепайской 1-ой гимназии соревновались седьмые классы лиепайских школ за титул дружеского 7-го класса....
28.04.2017 + читать больше
27.04.2017 + читать больше
Добавить комментарий