Состоялся день моды

В пятницу в Лиепайском техникуме состоялся организованный Лиепайским Детско-юношеским центром "День моды".
Суббота, 4. февраля+0°C
Ключевые слова bērnu un jaunatnes centrs | modes diena | mode | мода | показ мод
В пятницу в Лиепайском техникуме состоялся организованный Лиепайским Детско-юношеским центром "День моды".
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В пятницу в Лиепайском техникуме состоялся организованный Лиепайским Детско-юношеским центром "День моды".
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