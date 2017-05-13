В субботу в Лиепае состоялся уже традиционный твидовый велопробег.
Состоялся твидовый велопробег
13.05.2017
Ключевые слова tvīda brauciens | vasaras sezona | pasākums ģimenei | velosipēdisti | твидовый заезд
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