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Списки представлены, последовательность определена жеребьевкой  (1)

Ключевые слова politika | pašvaldību vēlēšanas | saraksti | kandidāti | izloze | депутаты | политика | выборы

Вчера был последний день, когда в избирательные комиссии городов и краев можно было представить списки кандидатов в депутаты. Лиепайчанам, которые 3 июня отправятся в избирательные участки, придется выбрать желаемых кандидатов из 10 списков.

В вестибюле здания Лиепайской думы вчера собрались представители всех 10 политических сил.  Некоторые конкуренты друг с другом доброжелательно поздоровались, другие старались избегать даже зрительного контакта с соперниками. Наибольшее отчуждение чувствовалось между бывшими членами партии "Согласие". Теперь уже бывший "соглашенец" Наум Воробейчик хотел поздороваться с представителями партии "Согласие", но руководитель ее Лиепайского отделения Сергей Диктерев отказался пожать руку еще недавнему товарищу по партии, сказав, что с предателями он не здоровается. Воробейчику руку не пожал также кандидат на должность мэра от партии "Согласие" Валерий Агешин.

После поздравления председателя Лиепайской избирательной комиссии Симоны Петровицы началась жеребьевка списков. В участках первым избиратели увидят бюллетень Латвийского объединения регионов (команды депутата Яниса Вилнитиса. – И.О.), затем последует список национального объединения "Все для Латвии! – "Тевземей ун бривибай/ДННЛ", третий номер получила партия "Согласие", четвертый – "Единство", пятый – Новая консервативная партия, шестой – "Лиепая в квадрате", седьмым будет список Лиепайской партии, восьмым – национального союза "Справедливость", девятым – От сердца для Латвии", а последним бюллетенем в стопке будет список партии "Честь служить нашей Латвии!".

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