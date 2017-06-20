Среди потертых временем предметов

Ключевые слова ludviķis | mākslas salons | Aivars Kleins | выставка

В пятый день рождения внука Оливера художник и мастер Айвар Клейнс с семьей открыл подвальный этаж художественного салона "Лудвикис", где когда-то находился мясной магазин. Там в течение всего лета за символическую плату – 1 евро можно будет посмотреть выставку "Подвальные артефакты".

7 июня пополудни в салоне "Лудвикис" с цветами и подарками собрались друзья Айвара и Инги Клейнсов, соседи, коллеги, художники и ценители искусства.

Все собрались на открытие экспозиции подвального этажа. "Нам с Ингой в этом году вместе исполнилось 110 лет", – сказал художник. К 90-летнему юбилею обоих проводилась выставка, к 100-летнему юбилею в Лиепайском музее была открыта выставка "Праздничный ренессанс". Теперь наступил черед 110-му юбилею и выставке "Подвальные артефакты".

А два года назад в этих помещениях на ул.Лудвикя, 3/5 еще ничего не было. Айвар Клейнс вспоминает, как с Ингой открывали дверь своей новой собственности. "4 июня два года назад взломали двери, так как получили подтверждение из Земельной книги. Зашли, посмотрели, что мы купили, – кота в мешке или что-то подобное", – рассказал он. Теперь все помещения приведены в порядок собственными руками и открыты для посетителей. Художественный слон "Лудвикис", где можно купить работы художников из Лиепаи и со всей Латвии – картины, керамическую и деревянную посуду, одежду, украшения и др., для посетителей открыл дверь прошлой зимой, а теперь особую ауру обрел и подвальный этаж. Айвар Клейнс поднял преграждающую путь к подвальной лестнице ленточку, и гости отправились на экскурсию.

Подвальное помещение с привлекательными сводами и кирпичным полом было светлым, белым, уютным, нарядным, с новыми оконцами. А когда семья Клейнсов только начинала осваивать помещения, на подвальном этаже было полно копившихся годами вещей и хлама. "Здесь было так захламлено, что я не знал, с какого конца начинать", – вспоминает Айвар, но подчеркивает, что это свидетельствует об экономной жизни людей. Освобождая подвал, он нашел там множество свидетельств советских времен, когда в этом здании находились квартиры пожарных, а также более давние артефакты, как ему нравится называть их. Самые интересные и ценные вещи, свидетельства тех времен, теперь размещены на своеобразной экспозиции, которая помогает ощутить дыхание прошлого и даже немного его аромат.

Расписанные фанерные транспаранты, лыжи, хоккейные клюшки, бутылки из-под молока, детали самогонного аппарата, посуда, ведра, одеколон "Тройной". Сантим улмановских времен, еще и еще. Все это обрело новую ценность. 90 процентов экспонатов было найдено в этом подвале, но экспозиция дополнена еще несколькими предметами, например, скульптуру известного героя советских мультфильмов Крокодила Гены и его друга Чебурашки подарила дочь Агнесе. Старинные вещи чередуются фотографиями, на которых видно, как выглядели эти помещения, когда Айвар приступал к работе.

Для кого-то выставка "Подвальные артефакты" удивит тем, какой была повседневность людей еще несколько десятилетий назад, для кого-то это будет путешествием в воспоминания. "Здесь все настоящее. Чувствует ли это человек или нет, это уже другой вопрос", – говорит Айвар Клейнс. Выставка будет открыта все лето.