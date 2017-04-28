Титул дружеского 7-го класса завоевали ученики 5-ой школы

Ключевые слова draudzīgākā klase | skolas | konkurss | конкурс | школьники

В четверг в Лиепайской 1-ой гимназии соревновались седьмые классы лиепайских школ за титул дружеского 7-го класса. Победителем этого года стал 7а класс 5-ой средней школы с классным руководителем Гитой Зоммере.

В этом году конкурс рпоходил уже в пятый раз.