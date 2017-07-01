Только босиком!

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Ключевые слова baskāju taka | beberliņi | bb taka | projekts | беберлини | проект

"Это самое подходящее место в Лиепае, чтобы это делать, – отвечает Артур Аусейс на вопрос, почему тропа босоногих создается в Беберлини. – Здесь нужный рельеф, лес. И, по нашему мнению, эта территория полноценно не используется". Работа над созданием тропы босоногих началась в начале в июня, как только было получено строительное разрешение. Испытать разнообразные прикосновения к стопам посетители смогут, возможно, уже в конце июля.

"По GPS получается 1,96 километра", – подсчитал Артур в ответ на вопрос, насколько протяженная тропа босоногих создается в юго-восточной части Беберлини. Да, это больше, чем изначально предполагали, так как в первой очереди планировалось создать тропу протяженностью всего в 1 километр. А.Аусейс поясняет, что это были лишь предварительные планы, в жизни "на глазок" невозможно столь точно определить, с учетом того, каков в этом месте рельеф. "Но ощущение такое, что проходишь всего 1 километр", – уже несколько раз преодолев маршрут, который идет то вверх, то вниз, среди замечательных видов природы, сделал вывод парень. При обустройстве тропы из земли выкопали железную проволоку, осколки стекла, разные предметы с советских времен, которых Артур вообще не знает и не имеет представления, что это такое.

"Чего-то не хватает", – А.Аусейс также рассказывает, что за непродолжительный период работы уже столкнулись со случаями вандализма. Деревянные диски, которые планировалось вкопать в землю, были унесены в костер, а другие раскиданы по территории. В момент, когда он показывал представителям газеты проделанное, обнаружилось, что воры унесли часть привезенных предыдущим вечером деревянных столбов. Их планировалось использовать в качестве опор для рук. "С этим мы считаемся, – смирившись, говорит Артур, однако не отрицает, что это мешает выполнению работ. – Пытаемся улучшить методы, чтобы злоумышленникам было труднее причинять вред".

Созданием двухкилометровой тропы ничего еще не закончится. Со временем парни хотели бы освоить и близлежащий пригорок, основательно изъезженный сейчас мотоциклистами. "Это в следующем сезоне", – говорит Артур, что нынешнее лето будет этаким тестом, чтобы вообще увидеть и понять, как тут все происходит. Они будут готовы выслушать предложения посетителей.

Общие затраты проекта – свыше 18 000 евро. На конкурсе софинансирования проектов малых и средних коммерческих обществ ООО "ББ Така" получило поддержку в размере 7500 евро, остальное – собственное финансирование

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