Учебный пожар потушен

Ключевые слова vugd | mācības | civilā aizsardzība | учения | спасатели

На организованных предприятием Лиепайской специальной экономической зоны "ГИ терминалс" и ответственными службами учениями по гражданской обороне была разыграна ситуация, когда на территории предприятия во время перемещения цистерн, заполненных дизтопливом, одна цистерна сходит с рельсов и, вследствие возникшей утечки, загорается топливо. Целью учений было проверить, как действует система спасательных работ, а также сделать выводы о сотрудничестве между задействованными институциями. "Учения прошли успешно, и поставленные задачи выполнены", – после учений оценил заместитель командира Курземской региональной бригады ГПСС полковник-лейтенант Мурсал Керимов.

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