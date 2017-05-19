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Улица Витолу станет еще краше

Ключевые слова energoefektivitāte | Vītolu iela | ALTUM | энергоэффективность | конкурс

Позавчера торжественно был открыт реновационный сезон в Латвии, поскольку дом №27/33 на ул.Витолу в Лиепае является первым в стране, в котором в этом году будут начаты реновационные работы в рамках новой программы энергоэффективности многоквартирных домов финансового института развития "Алтум", осуществляемой при помощи финансирования из фондов ЕС.

На мероприятии открытия собрались все задействованные в процессе реновации стороны – сами жильцы дома, представители ООО "Наму сервисс АПСЕ", Министерство экономики, банка DnB и Лиепайской городской думы.

"Лиепая является лидером среди всех городов Латвии, а также среди всех регионов по числу реновированных домов. В прошлый период было обновлено около 130 домов. Это не случайность, что именно в Лиепае открыт сезон реновации – Лиепая попросту очень активная!" – поведал руководитель департамента программ энергоэффективности "Алтум" Ингус Салминьш. В настоящее время в рамках новой программы получены заявки уже 25 домов в Лиепае.

Заместитель директора департамента жилищной политики Министерства экономики Даце Витола поздравила жильцов дома №27/33 на ул.Витолу с принятым решением, указав, что оно обязательно положительно повлияет на будущее всех жильцов, улучшив здоровье, благосостояние, а также саму недвижимость.

В свою очередь, член правления дома Гита Зоммере рада решению жильцов дома и самым главным ключом к успеху назвала именно сплоченность всех жильцов дома. Также она подчеркнула, что нужно подумать не только о своих кошельках, но и о среде. В доме №27/33 на ул.Витолу прогнозируется экономия энергии в размере 56 процентов, и член правления дома предлагает думать "по-зеленому": "Не будем обогревать Земной шар!"

 

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