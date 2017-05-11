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В абстракциях лунного танца

Ключевые слова baiba briede | izstāde | выставка

Галерею и фойе Лиепайского дома латышского общества заполняют красочные абстрактные картины художницы Байбы Бриеде, представленные на выставке "Лунная буря", с которой можно ознакомиться до 31 мая. В картинах художница выражает свои ощущения, эмоции и мечты.

Байба Бриеде (1974) – выпускница отделения живописи Латвийской художественной академии. Искусство она изучала также в Италии, в художественной академии Флоренции. В будни Байба Бриеде является дизайнером интерьера и продуктов, но охотно пишет и организует также персональные выставки.

Байба Бриеде живет в Юрмале, в старинном, обновленном ею доме, где в советские годы был пионерский лагерь. Художница рассказала, что часто принимает друзей, близких и неотъемлемой частью визита является знакомство гостей с домом. Белые стены ее дома украшают и ее картины, и картины коллег и друзей, например, Паулы Зарини, Илзе Лайзане и др. Автор выставки "Лунная буря" поведала, что однажды думала о том, чтобы из Юрмалы переселиться в находящийся недалеко от нас поселок Юркалне. "Но, конечно, это нереально – поскольку нужно покупать краски, те же кисти, приходится все-таки считаться с Ригой и аэропортом", – ситуацию обрисовала художница и отметила: когда кто-то покупает работы художника, у него есть возможность продолжать заниматься живописью.

В настоящее время она пишет картину, которая в качестве свадебного подарка отправится в Лондон: "Мне повезло тем, что я могу писать то, что хочу. Так я в принципе и работаю".

 

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