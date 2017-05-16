В Беберлини пускали кораблики

В Беберлини состоялись латвийские открытые соревнования моделей кораблей "Кубок Лиепаи-2017", в которых участвовали 43 спортсмена в разных возрастных группах.
Представители Лиепайского детско-юношеского центра пояснили, что соревнования проводились, чтобы популяризовать техническое творчество школьников. Они включают очень многое – дисциплину, отношение, качество, техническое творчество, аккуратность, электронику и боевой дух. Соревнования проходили в семи разных классах, и в Лиепаю прибыли команды со всей Латвии. Дети работали не только над технической подготовкой кораблей, но подумали также о визуальном оформлении и интересных названиях. И их учителя тоже являются большими энтузиастами моделей кораблей, поэтому часто сами участвуют в соревнованиях групп сениоров. А главным организатором и судьей был тренер по судомоделизму структурного подразделения "Лауминя" ЛДЮЦ Павел Иванов. Руководитель структурного подразделения "Лауминя" Индра Бунка рассказала, что соревнования проводятся ежегодно вот уже в течение 16 лет.
Участники мероприятия оценивались согласно правилам Латвийской федерации спортивного судомоделизма. Лиепайчане одержали несколько побед и заняли призовые места.
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