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В Беберлини пускали кораблики

Ключевые слова bērnu un jaunatnes centrs | kuģu modeļu sacensības | соревнования | детско-юношеский центр

В Беберлини состоялись латвийские открытые соревнования моделей кораблей "Кубок Лиепаи-2017", в которых участвовали 43 спортсмена в разных возрастных группах.

Представители Лиепайского детско-юношеского центра пояснили, что соревнования проводились, чтобы популяризовать техническое творчество школьников. Они включают очень многое – дисциплину, отношение, качество, техническое творчество, аккуратность, электронику и боевой дух. Соревнования проходили в семи разных классах, и в Лиепаю прибыли команды со всей Латвии. Дети работали не только над технической подготовкой кораблей, но подумали также о визуальном оформлении и интересных названиях. И их учителя тоже являются большими энтузиастами моделей кораблей, поэтому часто сами участвуют в соревнованиях групп сениоров. А главным организатором и судьей был тренер по судомоделизму структурного подразделения "Лауминя" ЛДЮЦ Павел Иванов. Руководитель структурного подразделения "Лауминя" Индра Бунка рассказала, что соревнования проводятся ежегодно вот уже в течение 16 лет.

Участники мероприятия оценивались согласно правилам Латвийской федерации спортивного судомоделизма. Лиепайчане одержали несколько побед и заняли призовые места. 

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