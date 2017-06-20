В беседах с неслышащими помогает улыбка

Ключевые слова nedzirdīgo biedrība | festivāls | глухие | шествие

"Думаю, что глядя на них можно сказать – они счастливы. И совсем неважно, что они не слышат", – сказала сурдопереводчик Ритма Эгле из Алуксне. На 21-й фестиваль любительского искусства Латвийского союза неслышащих "Знаки и звуки встречаются в летнюю ночь" участники из Алуксне проделали 400 километров.

Алуксненская группа Смилтенского общества Латвийского союза неслышащих (ЛСН) в фестивале участвует каждый год. "Надеемся увидеть что-то новое, показать себя и выступить на сцене такого красивого концертного зала", – говорили алуксненцы. Вместе с другими участниками фестиваля они в субботу отправились в праздничное шествие "Сквозь природные стихии" по улицам центра Лиепаи, чтобы привлечь внимание слышащих людей к культуре неслышащих.

В каждом выступлении неслышащих участвовали и слышащие. И впервые такой опыт был у Отанькской фольклорной группы из Ницы. Певцы даже немного освоили язык знаков, чтобы песни не только петь, но и показывать их содержание.

Совместное танцевальное выступление с неслышащими было у группы линейных танцев из Ницы "Агаве". Танцоры признали, что это сотрудничество дало повод для размышлений. "Эти люди "обделены", но в них так много радости, что могут быть равноценными с теми, кому дано все", – рассказали танцоры.

Дальний путь проделали также организаторы прошлогоднего фестиваля – резекненцы. В шествии они представляли водную стихию – край голубых озер, Латгалию. В Резекненском обществе состоит 100 человек. "В Резекне мы живем, работаем, танцуем, занимаемся спортом", – рассказала руководитель общества Марите Саркане.

На фестиваль любительского искусства в Лиепаю приехали 11 коллективов из восьми обществ ЛСН, а также гости из Каунаса (Литва) и Пярну (Эстония). В концертном зале "Лиелайс дзинтарс" состоялся большой концерт фестиваля и впервые – выставка работ мастеров-ремесленников.