Сегодня утром, около 9.30, на перекрестке улиц Паста и Радио неприятный момент произошел с мусоровозом, который задним левым колесом провалился в образовавшуюся дыру в асфальте.
Понедельник, 5. июня+12°C
Ключевые слова Pasta iela | radio iela | negadījums | ielūzt asfaltā | дтп
Сегодня утром, около 9.30, на перекрестке улиц Паста и Радио неприятный момент произошел с мусоровозом, который задним левым колесом провалился в образовавшуюся дыру в асфальте.
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Сегодня утром, около 9.30, на перекрестке улиц Паста и Радио неприятный момент произошел с мусоровозом, который задним...
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