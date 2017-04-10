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В Курземском дерби сильнее были вентспилчане  (2)

Ключевые слова fk liepāja | futbols | фк лиепая | высшая лига | футбол

В субботу второй год подряд путь лиепайского футбола в розыгрыше Кубка Латвии оборвался в Северной Курземе, где в четвертьфинале этого турнира "Лиепая/Мого" со счетом 0:3 уступила "Вентспилсу". Чтобы выйти в отборочный турнир Европейской лиги, лиепайчанам надо надеяться, что в турнире победит "Вентспилс" или "Спартак".

По сравнению со своими предыдущими играми, обе команды произвели ряд существенных изменений. "Вентспилс" выставил на поле многих запасных, у которых было достаточно мотивации продемонстрировать свое мастерство и соответствие первому составу. В составе "Лиепая/Мого" в официальных играх дебютировал сенегалец Гей, который вместе с Клявой и Ивановым образовал трио центральных защитников. Место в воротах занял вентспилсчанин Ралькевич, в основной состав вернулся Кейта, а в запасе остались Торрес и Афанасьев.

После довольно медленного начала матча игрок соперников Васков довел мяч до штрафной площадки наших, обыграл Струмию и отправил мяч в дальний верхний угол ворот. При двух остальных пропущенных голах лиепайчане были непростительно пассивными на своей штрафной площадке, и Ралькевич не смог спасти команду также после ударов Аегуна и Ругина. "Вентспилс" нокаутировал гостей своими смертоносными контратаками. Хозяева при помощи двух, трех коротких передач преодолевали среднею линию поля и оказывались в зоне нападения. Чтобы "насытить" центр своей средней линии, после сыгранного получаса лиепайчане отправили на поле Торреса.

У гостей было преимущество в контроле мяча, которое нарушения хозяев превратили в возможности для наших, выполнить штрафные удары из зоны повышенной опасности на стороне поля соперников. Хотя "Лиепая/Мого" создала по меньшей мере три отличные возможности для взятия ворот, крепость Павлова осталась непреступной. Удар Хмыза под перекладину превосходно отбил Павлов, а дважды замечательной возможностью не воспользовался Кейта, ударив немного неточно и выше цели.

Во втором тайме у лиепайчан был явный территориальный перевес, но мало очень опасных эпизодов в нападении, в свою очередь, "Вентспилсу" победить с еще более разгромным счетом не позволили действия Ралькевича в воротах гостей.

Чтобы этим летом принять участие в Европейской лиге, лиепайчанам остается надеяться на те команды, которые уже обеспечили себе место в турнирах УЕФА, – "Спартак" и "Вентспилс". Если обе эти команды преодолеют полуфинальный барьер, то уже до финала будет ясно, что "Лиепая/Мого" окажется на спасительном плоту, направляющемся в Европу. Если в финал не выйдет ни одна из этих команд, то ясно, что в еврокубках наши участвовать не будут. Если в назначенный на 17 мая финальный матч пройдет один из этих клубов, то лиепайчанам, надо надеяться, что тот в нем и победит. 

 

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