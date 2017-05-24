В Лиепае на ринге встретились Порзиньгис и Бриедис

С 10 по 19 мая в Лиепайском Олимпийском центре совместные тренировки проводили два самых популярных спортсмена Латвии — баскетболист Кристап Порзиньгис и боксер Майрис Бриедис. В апреле на пресс-конференции Порзиньгис объявил о том, что планирует помочь национальной сборной на чемпионате Европы-2017, а для подготовки к следующему сезону проведет тренировочные занятия под руководством чемпиона мира по версииWBC Майриса Бриедиса.
В дальнейших планах Порзиньгиса собрать в Лиепае молодые таланты латвийского баскетбола (14-16 лет) и провести в июне для них сбор KP6. Причем участие в тренировочном лагере примут как лучшие местные тренеры, так и из-за рубежа, в т.ч. представители "Нью-Йорк Никс", за который выступает Порзиньгис.
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