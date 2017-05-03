Ключевые слова jūras spēku mācību centrs | ūdenslīdēji | ūdenslīdēju skola | kurši | mācības | водолазы | учения

В школе водолазов учебного центра Морских сил завершились очередные международные курсы судовых водолазов. 10 курсантов из Латвии, Азербайджана и Грузии готовились к последним экзаменам, чтобы успешно завершить семинедельное обучение и сегодня на выпуске торжественно получить сертификат судового водолаза.

"На обучение, которое началось 20 марта и завершится 3 мая, заявки подали 12 кандидатов, но экзамены сдали десять", – корреспонденту газеты рассказал начальник учебной части водолазов учебного центра Морских сил командир-лейтенант Онил Марцинкус. Вступительные экзамены на курсе судовых водолазов непростые, например, в установленное время нужно проплыть 400 метров, проплыть под водой 25 метров, пробежать кросс – 5 километров, пройти медосмотр, сдать тест по английскому языку и т.д.

В этот раз на курсе судовых водолазов учились два представителя Азербайджана, четыре человека из Грузии и четыре из Латвии. Это люди, которые ранее не имели предварительных знаний о профессии водолазов. "Во время обучения курсанты осваивают и теоретические знания, и практические навыки, от нулевого уровня достигая уровня, когда уже можно погружаться на глубину 20 метров", – пояснил О.Марцинкус. Изучая теорию, курсанты осваивают физику для водолазов, медицину для водолазов, оказание первой помощи и другие науки. Практические занятия проходят в бассейне школы водолазов, где водолазы учатся погружаться, затем уже следует реальное погружение на канале Военного городка или в Лиепайском порту, а также в открытом море в разное время суток. Они учатся осматривать подводную часть судов, осваивают разные способы поиска под водой и тренируются в оказании помощи в чрезвычайных случаях.

"Чтобы стать водолазом, главное, нужно этого действительно хотеть! И, если человек чего-то очень хочет, то у него есть мотивация тренироваться, подтвердить себя и добиться результатов", – считает О.Марцинкус. Он признает, что все-таки не все способны на это. Человек должен быть в очень хорошей физической форме, поскольку снаряжение водолаза весит около 50 килограммов, причем надо уметь с этим снаряжением ловко двигаться под водой и выполнять задачи. После обучения судовых водолазов, следующий уровень – курс водолазов-минеров, в ходе которого водолазы учатся распознавать морские боеприпасы, учатся их искать, находить и обезвреживать. Обучение проходит также в глубоких водах, до 50 метров и еще глубже. Этот курс в Лиепайской школе водолазов начнется в конце мая.

С тех пор как в 2001 году в Лиепае была открыта школа водолазов учебного центра Морских сил, ежегодно проходит международное обучение водолазов, во время которого под руководством опытных инструкторов здесь проходит обучение большое количество водолазов из разных стран