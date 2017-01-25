В одни ворота

Ключевые слова hk liepāja | hokejs | хк лиепая | хоккей

Вчера хоккейный клуб "Лиепая" в матче Латвийской высшей лиги на своей площадке встретился с закоренелым аутсайдером турнира "Пардаугавой" и победил с таким же счетом, как в предыдущем матче между обеими командами в Лиепае – 14:1.

Латвийская высшая лига.

"Лиепая" – "Пардаугава" 14:1 (7:0, 5:0, 2:1).

Лиепая. 25 января, 181 зритель.

Судьи: М.Богданов, Н.Упениекс, Н. Сильчонок.

Голы: 1:56 Римьянс (Жучков, Логунов) – 1:0, 5:30 Фрейс (Озолиньш, Гринбергс) – 2:0, 6:43 Логунов (Жучков, Минаев) – 3:0, 9:51 Логунов (Римьянс, Тубелис) – 4:0, 10:03 Логунов (Римьянс, Тубелис) – 5:0, 14:06 Штелмахерс (Минаев, Калейников) – 6:0, 16:05 Озолиньш (Планиц) – 7:0. 22:35 Гринбергс – 8:0, 25:00 Калнс (Фрейбергс, Кондрат) – 9:0, 30:28 – Фрейс (Якобсонс, Озолиньш) – 10:0, 36:10 Калнс (Кондрат) – 11:0, 38:47 Гринбергс (Калейников) – 12:0. 51:09 Фрейс (Штелмахерс, Дилевка) – 13:0, 52:58 Логунов (Жучков) – 14:0, 53:08 Войцещук – 14:1.

Штрафные минуты: 10 (2+6+2) – 10 (2+4+4).

Вратари: Конрад – Дзиеркалс (с 30:28 – Бонч-Бруевич).

Лучшие игроки: Логунов – Бонч-Бруевич.

В первом периоде лиепайчане не давали гостям времени на раздумье, а "Пардаугава" серьезного сопротивления "львам" не оказывала. Темпы роста счета снизились во второй половине матча, и особенно в третьем периоде, когда отлично сыграл вышедший в качестве замены на площадку вратарь гостей Андрей Бонч-Бруевич. В составе хозяев четырьмя шайбами отличился Артур Логунов, а Валтер Фрейс получил хэт-трик.

В субботу, 28 января в 17 часов команда "Лиепая" на своей площадке встретится с командой "Курбадс".

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер ХК "Лиепая" Игорь Лебедев:

– В таких матчах мы пытаемся улучшить свое качество, как это ежедневно делаем в тренировочном процессе. Ставим акцент на начало атаки со своей зоны и средней зоны. Атаку нужно стараться завершить броском по воротам. Не всегда у нас эффективность атаки была на высоте, и хотя мы забросили много шайб. Во втором периоде начались провокации, мы старались соблюдать дисциплину.