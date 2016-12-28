В праздничные выходные уличены два пьяных шофера

Ключевые слова reids | policijas reids | dzērājšoferi | рейд | полиция | пьяные

Рождественские выходные в Лиепайском крае прошли сравнительно спокойно, к счастью, без трагических происшествий, – это газета "Курземес вардс" выяснила в государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службе.

Шоферов, участников дорожного движения, возможно, дисциплинировала заблаговременно широко прозвучавшая информация об объемных рейдах дорожной полиции. Это заставило автоводителей проявлять сознательность, ведь пьяных шоферов уличено меньше, чем в предыдущие годы. "В выходные во время рейдов задержаны два пьяных шофера, один из которых доставлен на проверку наличия наркотических веществ в организме", – газете "Курземес вардс" рассказал командир роты контроля транспортного движения отделения патрульной полиции бюро полиции порядка Курземского регионального управления государственной полиции Угис Петкус. В целом в рождественские выходные составлено около 70 протоколов за нарушение правил дорожного движения, на примерно 30 автоводителей составлены протоколы за превышение разрешенной скорости. Задержано также 8 автоводителей, не имевших водительского удостоверения. Сделаны предупреждения пешеходам и велосипедистам, которые в темное время суток передвигались без светоотражателей. Во время патрулирования полицейские проверяли наличие детских сидений в автомашинах, состояние покрышек и т.д.

Начальник отделения патрульной полиции Курземского регионального управления государственной полиции Марек Витолс уже ранее подчеркивал, что во время полицейских рейдов строже всего будут наказывать злоумышленных нарушителей правил дорожного движения. "Будем рассматривать, превышена ли скорость на 10 километров в час из-за невнимательности или же злоумышленно – на 50 километров в час. С алкоголем, разумеется, дела обстоят иначе, в этом деле никаких сомнений не может быть – управление автомашиной в нетрезвом состоянии – явное нарушение", – пояснил он.

Дорожно-транспортных происшествий с очень тяжелыми последствиями в нашем крае в выходные не было, самый неприятный случай произошел в ночь на понедельник, когда в Лиепае на Трамвайном мосту на пешеходном переходе автомашина сбила, возможно, нетрезвого мужчину, 1983 г.рожд. Пострадавший доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, но уже констатировано, что автоводитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.