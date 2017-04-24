В субботу в Лиепае в Олимпийском центре состоялся смотр коллективов народных танцев, собравший 29 танцевальных коллективов из Лиепаи и ближайших краев.
Смотр состоялся в рамках отбора к Празднику песни и танца.
Понедельник, 24. апреля+4°C
Ключевые слова tautas dejas | skate | deju svētki | olimpiskais centrs | народные танцы | танцы
В субботу в Лиепае в Олимпийском центре состоялся смотр коллективов народных танцев, собравший 29 танцевальных коллективов из Лиепаи и ближайших краев.
Смотр состоялся в рамках отбора к Празднику песни и танца.
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