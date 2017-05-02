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В сады отправляются цветы и декоративные кустарники

Ключевые слова rožu laukums | pavasaris ziedos | stādi | dēsti | ziedi | dārzkopība | выставка | рожу лаукумс

Вчера очень большое оживление наблюдалось в сердце Лиепаи – на площади Рожу, где проходила уже 12-я ярмарка саженцев "Весна в цветах", являющаяся крупнейшим такого рода мероприятием в Курземе.

В этом году огородников и садоводов саженцами порадовали более 40 питомников почти со всех регионов Латвии, предложив широкий ассортимент. Соответствующий латвийским климатическим условиям ассортимент предлагали как индивидуальные садоводства и коллекционеры, так и крупнейшие и известнейшие в Латвии предприятия по выращиванию саженцев, например, АО "Пурес дарзкопибас измегинаюму стация", ООО "Гробиняс зиеди", к/х "Пиладжи", к/х "Берзини", питомники "Блидене", "Сигулдас дарздниекс", "Стаду плацис" и др.

Участники прибыли в Лиепаю со всех краев Латвии, и интересующимся были доступны самые разные саженцы зимостойких, вьющихся растений, цветущих кустарников, разнообразных роз, в том числе высокоствольные розы, водяные розы, рододендроны, а также саженцы сирени, облепихи, садовой черники, винограда. И конечно, рассада однолетних растений для украшения не только садов, но и лоджий и балконов.

Торговцы предлагали также удобрения и средства для защиты растений, особые продукты для избавления от мха, а также садовый инвентарь, орудия труда, садовую одежду и другие полезные вещи. В празднике садоводов традиционно участвовали ремесленники с садовыми скульптурами, садовой мебелью и другими изделиями. 

Опрошенные торговцы саженцами и рассадой признали, что интерес со стороны покупателей заметен. "Так как весна в этом году запоздала, люди истосковались по работе в саду", – сказала одна из торговок летними цветами. На вопрос, что в Лиепае покупатели чаще всего выбирают, продавцы рассказали, что вкусы разные. "Ой, сегодня покупают самые разные саженцы. Очень востребованы анютины глазки, а также летние цветы", – рассказал торговец рассадой Оскар, который привез товар из Бауски. "Каждый выбирает свое. Пользуются спросом флоксы, а также другие многолетние цветы", – вторила ему торговка зимостойкими растениями Майя из Талси.

И опрошенные покупатели подтвердили, что у каждого свои интересы и пожелания. "Пришла приобрести новые яблоньки. Частного дома у меня нет, но на огороде есть место", – рассказала Екатерина. "Мы в основном сморим и радуем глаз, ведь предложение не из самых дешевых – в супермаркете можно приобрести рассаду дешевле. Правда, здесь товар выглядит боле качественным, – считает Дайна из Гробини –Купила саженец красной смородины. И бегонию, чтобы посадить на кладбище". А лиепайчанка Ингрида признала, что, ознакомившись с предложением и ценами, уйдет с пустыми руками: "Цены очень уж высокие. Пришла с конкретной целью – приобрести пеларгонии и петуньи для лоджии, анютины глазки для клумбы у наружной двери. Но рука не поднимается покупать здесь пеларгонию за 3 евро, если такую же в "Депо" можно купить почти наполовину дешевле".

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