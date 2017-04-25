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В серии достигнуто равновесие

Ключевые слова lbl | liepāja/triobet | лиепая/триобет | баскетбол

В первом четвертьфинальном матче Латвийской баскетбольной лиги команда "Лиепая/Триобет" на выезде со счетом 70:101 (15:28, 12:24, 23:27, 20:22) капитулировала команде "Валмиера/ОРДО". В составе лиепайчан самым результативным в 15 очками был Артем Бутянков.

Во втором матче четвертьфинальной серии Латвийской баскетбольной лиге "OlyBet" команда "Лиепая/Триобет" на своей площадке со счетом 85:80 (33:22, 20:14, 16:22, 16:22) обыграла команду "Валмиера/ОРДО". Самым результативным в составе хозяев с 22 очками был Малкольм Гриффин.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Аусейс, Ласманис, Монтгомери, Гриффин, Бутянков.

В начале матча счет рос равномерно, но хозяева площадки после дальнего броска Малкольма Гриффина повели в счете с 7:6. Лиепайчане свои атаки начинали продуманно и на 6-й минуте счет стал 18:1 в пользу наших.

В начале второй четверти лиепайчане совершили рывок – 5:0 и разрыв в счете достиг 16 очков. Гости на какое-то время смогли приостановить натиск наших, однако на 16-й минуте матча команда "Лиепая/Триобет" уверенно вела в счете с 43:28.

Второй тайм обе команды начали с ошибок в розыгрыше и неточных бросков, один из лидеров валмиерского клуба Артур Берзиньш получил четвертое замечание. В третьей четверти уверенная, результативная игра лиепайчан улетучилась и на 24-й минуте тренер "львов" Агрис Галвановский был вынужден потребовать минутный перерыв. После совещания игра хозяев существенно не улучшилась и гости в середине третьего отрезка игры сумели сократить разрыв в счете до 6 очков.

В начале четвертой четверти Гриффин и Карл Монтгомери каждый накопили по 4 замечания. Точность бросков в исполнении обеих команд снизилась. Но лиепайчане все-таки успели на 4-й минуте последнего отрезка игры накопить перевес в 14 очков. В момент, когда казалось, что победа уже почти в руках, хозяева в течение неполной минуты потеряли 7 очков и на табло появился счет 81:74. В драматической концовке матча лиепайчане сумели отстоять победу и в сери до трех побед добились ничьей – 1-1. Третий матч состоится в Валмиере 27 апреля.

лиепая/триобет; баскетбол;

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