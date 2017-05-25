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В северной части города тлеет лес

Ключевые слова vugd | ugunsgrēki | deg mežs | lībiešu iela | пожар | лес

В лесу в шкедских дюнах, в нескольких сотнях метров от мемориала жертвам Холокоста, пахнет дымом. Вскоре мы его увидели. Уже в воскресенье здесь горело, – рассказал лесоинженер коммунального управления Айгар Галиньш. Нижняя часть стволов деревьев обгорела и почернела, обгорел и напочвенный покров. Дождя давно не было, облитая земля высохла. Напочвенный покров вновь стал тлеть. Клубы дыма поднимаются то в одном, то в другом, то в третьем месте.

Сухой горячий мох потрескивает, угольки светятся, и кое-где вспыхивает пламя. В среду, 24 мая, в первой половине дня А.Галиньш вызвал пожарных. Автомашина спасателей приехала быстро, но в ожидании их возникает чувство беспомощности, так как место очень сухое. Многие тлеющие места нельзя так просто разворошить ногой, и лопаты у нас нет, чтобы копать песок и засыпать им горячий пепел, таким образом пытаясь ограничить распространяющийся жар. Один из тушителей отправился в лес и сильная струя воды сразу же устраняет тление сначала на одном участке, потом на следующем. Парень не захотел называть имя, но он считает, что имеющихся в машине трех тонн воды не хватит для ликвидации возгорания на всех участках – придется ехать за водой в находящиеся вблизи очистные сооружения, где имеется гидрант. На тушение уходит довольно много времени. У другого тушителя за плечами находится переносная емкость с водой и распылитель, он по выгоревшей траве отправился тушить потрескивающие и пылающие места.

Позже представитель Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня информировала, что в воскресенье вечером здесь на ул.Либиешу пожарные дольше часа тушили горящую сухую траву и кусты на площади 6000 квадратных метров. В свою очередь, сегодня пожарным пришлось тушить горящий напочвенный покров уже на площади около 1 гектара, и на это потребовалось 4 часа.

 

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