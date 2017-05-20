В субботу открылась Ливская ярмарка

В субботу на Променаде открылась Ливская ярмарка, которая продолжится и в воскресенье.
Воскресенье, 21. мая+11°C
Ключевые слова līvas ciems | pasākumi | ливская ярмарка
В субботу на Променаде открылась Ливская ярмарка, которая продолжится и в воскресенье.
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В субботу на Променаде открылась Ливская ярмарка, которая продолжится и в воскресенье.
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