В субботу в нашем городе рпошла междунарождная акция "Ночь музеев", во время которой в музеях и прочих учреждениях прошли различные мероприятия.
В субботу прошла Ночь музеев
21.05.2017
Ключевые слова muzeju nakts | kultūra | pasākums ģimenei | ночь музеев
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