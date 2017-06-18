В субботу состоялся фестивал рок-музыки “Virgafest”.
В Вартае прошел фестиваль “Virgafest”
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18.06.2017
Ключевые слова virga fest | фестиваль | музыка
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