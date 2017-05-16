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В Зеленой роще состязались триалисты

Ключевые слова triāls | moto triāls | velo triāls | мотоспорт | велоспорт

На лиепайских фортах на бульваре 14 Ноября состоялся первый этап индивидуального чемпионата Латвии по мото- и велотриалу. Соревнования проходили на лучшей естественно созданной трассе триала, где спортсмены в 11 группах преодолевали 9 этапов разных уровней.

В общей сложности в соревнованиях участвовали 31 мотоциклист и 17 велосипедистов, которые боролись за титулы лиепайского этапа и очки в общем зачете сезона. Погодные условия баловали и спортсменов, и болельщиков, и все они могли насладиться великолепными соревнованиями.

Особенности лиепайской трассы были твердым орешком для многих триалистов, поскольку на Старых фортах травяное покрытие перемежевывалось с песчаным, и это иногда не позволяло спортсменам сориентироваться в сложных ситуациях. Триалисты после преодоления сложных препятствий умудрялись расслабляться в, казалось бы, простых ситуациях, ошибаясь на песчаном покрытии или в завершение трассы выезжая за ее пределы.

Хотя триал является индивидуальным видом спорта, однако в нем важно не только мастерство спортсмена, но и сотрудничество с представителем команды или тренером, который перед прохождением трассы помогает оценить сложность дистанции и нюансы ее преодоления. Более наблюдательные зрители могли оценить, как спортсмен вместе с тренером знакомится с трассой и впоследствии реализует это на практике.

В группе А, или в группе сильнейших мототриалистов, с 16 штрафными очками победил Андрис Гринфелдс из "Агарска триала клубс. С 55 штрафными очками 2-е место завоевал Кристер Эйнас из "Гробиняс мото клубс", а на 3-м месте с 77 штрафными очками остался Ник Алкснис из клуба "Viking Trial". В элитной группе велотриала весь пьедестал почета принадлежал участникам клуба "Картерс" – 1-е место с 4 штрафными очками занял Арвис Дермакс, на 2-м месте с 19 штрафными очками остался Ансис Дермакс, а 3-ю позицию с 72 штрафными очками занял Кристап Элстс.

Представительница организаторов соревнований "Гробиняс мото клубс" Каролине Эйнасе рассказала, что поставленная цель соревнований была достигнута, собралось большое число спортсменов из Латвии и Эстонии, что способствовало большей конкуренции.

Тренер таллинского мотоклуба "Пантер" Кайно Тулле оценил эти соревнования как очень хорошие, отметив высокий организаторский уровень. Трассы интересные, и достижениями своих спортсменов он был доволен. Эстонский тренер признал, что спортивный уровень соревнований здесь выше, чем в Эстонии, поэтому, чтобы повышать свое мастерство, спортсмены из соседней страны охотно участвуют в наших соревнованиях. 

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