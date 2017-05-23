Важны скорость и точность

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Ключевые слова vugd | sporta svētki | гпсс | спасатели | соревнования

Спортивный праздник пожарных на Гробинском стадионе в этом году привлек рекордно большое количество команд – 31. На соревнованиях как дети и молодежь, так и взрослые мерились силами в трех дисциплинах пожарно-прикладного спорта – развертывание с автоцистерны, командная эстафета пожаротушения 4х100 метров, а также индивидуальное преодоление 100-меровой полосы препятствий. 

Только что эстафету завершила молодежная команда из Алсунги, и ведущий мероприятия, представитель Гробинской краевой думы Валерий Лиепа сообщил, что показан лучший результат этого дня. Еще, правда, целому ряду команд старты только предстоят. Но сами ребята результатом все-таки не очень довольны. В этот раз эстафету они пробежали за 1,11 минуты, а раньше делали это за 1,02 минуты. Один причиной назвал то, что сезон только начался. Другой указал на то, что местами отсутствует должное покрытие. Еще кто-то отметил, что погода была слишком жаркая. "А в Белоруссии мы бежали даже в сорокоградусную жару", – указал Патрик Шмидбергс. Однако он согласен с тем, что пожарные не вправе сетовать на жару.

Алсунгская команда имеет большой опыт соревнований. В 2015 году на чемпионате мира в дисциплине развертывания с моторного насоса даже заняла второе место. "Тренировки, тяжелые тренировки!", – ответил участник команды Янис Галиньш на вопрос, что лежит в основе успехов. Они проводятся четыре раза в неделю по два часа. Тщательно отрабатывается каждый этап, даже передача эстафетной палочки. Пожарно-прикладным спортом пожарных ребята стали заниматься по вполне простой причине – однажды пришел тренер и предложил. Постепенно занятия "затягивали" все больше. Кого-то привлекает возможность знакомиться с разными странами во время поездок на соревнования, для кого-то важен адреналин, а еще кто-то хочет на практике узнать больше о работе спасателей.

В Алсунге уже много лет имеются сильные традиции этого вида спорта, и сейчас, включая взрослых, там тренируются около 30 человек. Участие в чемпионатах мира в составе сборной Латвии каждый год принимают несколько жителей этого небольшого края. И благодарность за это заслуживает тренер Викентий Розгалис, имеющий более чем 40-летний опыт.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 23 мая

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