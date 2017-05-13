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Велосипедисты в ретро-костюмах открывают сезон  (9)

Ключевые слова tvīda brauciens | vasaras sezona | pasākums ģimenei | velosipēdisti | твидовый заезд

В субботу в Лиепае вот уже восьмой раз проходил твидовый заезд, в котором участвовали любители велоезды в одежде стиля прошлого столетия. Они сорокаминутной поездкой через центр города символически открыли летний сезон. Подобные мероприятия проводятся во всем мире.

Нарядно одетые велосипедисты собрались в сквере напротив концертного зала "Лиелайс дзинтарс", чтобы потом отправиться на парад по улицам Лиепаи. Можно сделать вывод, что среди лиепайчан велосипед служит популярным средством передвижения, особенно в летний сезон. Многие признали, что на велосипеде ездят и в повседневности. Мы заметили, что на маршруте к участникам заезда присоединялись и случайные велосипедисты, которые хотели насладиться особой атмосферой.

Среди участников парада мы встретили Иеву Рейнеку, Сергея Адрицкого и их 10-летнего сына Эрика. "Нет, мы не в полном составе, – с улыбкой ответил Сергей на вопрос, вся ли семья участвует в заезде. – Старший сын уехал в деревню. Он участвовал в заезде в прошлом году, а в этот раз предпочел провести время с друзьями". Атмосфера и старинные велосипеды, – Иева назвала причины, почему они решили стать участниками заезда. "У меня велосипед сороковых годов, я купила его шесть лет назад. На нем я езжу в буднях на работу", – сказала она. Оказывается, что вся семья любит ездить на велосипедах, ведь у Сергея тоже он служит повседневным средством передвижения. "Лиепая не Рига. Здесь все близко", – пояснил он. Относительно визуального образа И.Рейнека отметила, что не так уж просто подобрать одежду к теме велозаезда. "Искали в своих шкафах и магазинах ношеной одежды", – пояснила Иева.

Даце Грундмане и Эвия Юрберга тоже думали о визуальном образе и долго ломали голову, что же им надеть. "Ходила по магазинам, навестила маму в надежде, что смогу подыскать что-то подходящее. К тому же вся эта подготовка мне понравилась", – указала Эвия.

Воспитанник Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна Кришьянис Зомерфелдс был в пиджаке деда и купленных в магазине ношеной одежды брюках, он считает, что это мероприятие позволяет на некоторое время проникнуться атмосферой давних лет. "Я участвовал уже в четырех или пяти заездах. Мне нравятся подобные мероприятия. Я часто езжу на велосипеде", – пояснил он. Оказывается, 19-летний юноша имеет четыре велосипеда, на параде он воспользовался переделанным шоссейным велосипедом.

Большой интерес вызвал также велосипед Айгара Крейцбергса, таким пользовались в середине 19-го века – огромное переднее колесо и маленькое опорное. "Все это ручная работа", – ответил Айгар на вопрос, почему решил сделать такой велосипед. – У меня было много велосипедов, а такого еще не было. Конечно, на нем ездить труднее. Вначале чувствовал себя ужасно, но все-таки научился ездить. Ведь когда-то такими велосипедами пользовались как женщины, так и мужчины". Так как Айгар является техническим работником лиепайского цирка "Безтемата", он без проблем нашел костюм на складе. В твидовом заезде А.Крейцбергс хотел показать, на каких велосипедах люди ездили в давние времена. Он согласен, что мероприятие дает представление об истории велосипедов, ведь у некоторых участников действительно были исторические средства передвижения. 

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