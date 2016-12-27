Ветер усилится к вечеру; уже сейчас повалено несколько деревьев

Ключевые слова laikapstākļi | vējš | ветер

Утром во вторник Курземе попало под воздействие циклона, и к вечеру ветер еще может училиться.

Сообщается, что в Лиепае порывы ветра достигают 25 м/с.

Между тем, полиция сообщает, что в 10.15 на перекрестке улиц Земниеку и Парка поломанная от ветра ветка дерева упала на автомашину "Тойота", повредив лобовое стекло и капот.

Также в городе было повалено несколько деревьев.

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