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Вторник, 27. декабря

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Ветер: ZR 14.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Elmārs, Inita

Ветер усилится к вечеру; уже сейчас повалено несколько деревьев

Ключевые слова laikapstākļi | vējš | ветер

Утром во вторник Курземе попало под воздействие циклона, и к вечеру ветер еще может училиться. 

Сообщается, что в Лиепае порывы ветра достигают 25 м/с. 

Между тем, полиция сообщает, что в 10.15 на перекрестке улиц Земниеку и Парка поломанная от ветра ветка дерева упала на автомашину "Тойота", повредив лобовое стекло и капот.

Также в городе было повалено несколько деревьев. 

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