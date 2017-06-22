Вия Ветра продолжает вдохновлять

Ключевые слова ветра вия

В актовом зале Лиепайского университета с лекцией и мастер-классом гостила всемирно известная латышская танцовщица, хореограф, лектор, педагог, кавалер Ордена Трех звезд Вия Ветра. В этом году она отмечает 94-й день рождения, к тому же 74 года она провела на сцене. В.Ветра – уникальная личность, которая не только обогащала латвийскую культуру, но и прославляла Латвию в мире, объехав все пять континентов. Встречу в Лиепае организовала лектор университета, руководитель танцевальной студии "Арабеска" Лиепайского ДЮЦ Зита Валка. Она рассказала: "Каждое выступление Вии Ветры или с лекцией, или с танцем и движениями – как элегантное шоу, которое каждый раз иное, но всегда наполненное позитивной энергией. Самой артистке уже отнюдь не так легко, ведь ей все-таки уже 94 года". З.Валка еще добавила, что, размышляя о следующем годе, когда В.Ветре исполнится 95 лет, есть замысел и в Лиепае организовать небольшой концерт артистки.

Автор: "Курземес Вардс"

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