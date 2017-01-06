Впервые – российское современное искусство

Ключевые слова izstāde | ... un viņa | выставка | музей

Вчера в Лиепайском музее состоялось открытие выставки художественной коллекции живущего в Санкт-Петербурге лиепайчанина, предпринимателя Райвиса Забиса, под названием "…и она". Выставка знакомит с девятью представителями российского современного искусства и их почерками. "Выставка прекрасная. До сих пор у нас не было возможности увидеть российское современное искусство. В Лиепае это фактически впервые", – на открытии выставки подчеркнула директор музея Даце Каркла.

На выставке "…и она" представлены девять разных современных русских художников, имена которых в кругах российского искусства известны или даже очень известны и выдающиеся. В Лиепайском музее можно ознакомиться с творчеством дуэта художников Алексея Семичева и Андрея Кузьмина, увидеть, например, триптих 2016 года "Метафизика Венеры Виллендорфской", автором которого является родившийся и выросший в Лиепае Виктор Васильев. В выставке участвуют также художницы Анна Жёлудь, которая представляла Россию на Венецианской биеннале 2009 года, и Екатерина Бородавченко. На экспозиции можно ознакомиться с творчеством и почерками Михаила Грачева, Ильи Гапонова, Михаила Левина, а также широко представленного на выставке Александра Кабина.

Р.Забис последние 11 лет живет и работает в основном в России, в Санкт-Петербурге – городе искусства. "Коллекция является равновесием в повседневном стремительном беге, – сказал он на открытии выставки. – Большая часть времени проходит – работа, пробки и богатый транзит. Чтобы уравновесить себя, нужно искать что-то интеллектуально интересное и это, разумеется, – искусство". Коллекция произведений искусства создавалась в течение приблизительно 10 лет, сейчас в ней насчитывается 200 предметов искусства. Предприниматель подчеркивает, что в создании коллекции существенное значение имели советы куратора, искусствоведа Инны Удовиченко.

Выставка "…и она" – не первая выставка коллекции Р.Забиса в Лиепае. Ему принадлежат также работы кубинского художника Итало Рене Экспозито. Его выставка "Бог. Любовь. Куба" весной 2015 года вызвала широкий резонанс, и музею даже было предложено закрыть ее.