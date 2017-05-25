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Встреча с Андрой Манфелде в Военном городке

Ключевые слова andra manfelde | virsnieku sievas | grāmata | atvēršanas svētki | манфелде андра | книга

"Для меня этот день очень важен", – сказала писательница Андра Манфелде, встретившись со своими читателями, коллегами и друзьями в Военном городке, в кафе "Риетумкрастс" – на презентации ее новейшего романа "Офицерские жены" в Лиепае, и это место было не случайным – как-никак в романе повествуется о жизни в Военном городке.

Роман "Офицерские жены" вышел в свет в начале этого года в серии исторических романов "Мы. Латвия, XX век". "Сначала, когда меня пригласили, я сказала: нет-нет, я не поеду в Лиепаю, там меня забросают помидорами", – с улыбкой призналась писательница. Опасения были вызваны тем, что роман "Офицерские жены" написан, не очень придерживаясь исторической точности, а некоторые люди считают факты существенными. В то же время Андра Манфелде признает, что для нее важна не столько историческая точность, сколько внутренний мир людей. Рассказы встреченных в Военном городке людей обобщены и дополнены.

На встрече Андра Манфелде рассказала, как собирала материалы, сколь красноречиво о жизни в 70-х годах рассказывали женщины и сколь деловито – мужчины, сколько разных женщин она повстречала, какими интересными были встречи. Также писательница поведала, что писала по 12 часов в день.

Андра Манфелде также отметила, что у романа "Офицерские жены" будет второй тираж, в котором будут исправлены некоторые существенные ошибки, и ожидается, что ее следующее литературное произведение также будет связано с Военным городком. Это будет книга для детей "Кто из нас будет летать?".

Писательница больше не живет в Военном городке. Андра Манфелде сказала, что в Лиепае не была 9 месяцев, но проведенный в Военном городке период для нее был особенным – мощным, красивым, но также жестоким, злым. И, если бы жизнь сложилась иначе, она бы не покинула Лиепаю. 

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