Ключевые слова lbl | liepāja/triobet | лбл | лиепая/триобет | баскетбол

В мачте Латвийской баскетбольной лиги "OlyBet" команда "Лиепая/Триобет" на своей площадке, во втором тайме показав слабую игру, со счетом 71:82 (25:19, 15:15, 19:20, 12:28) проиграла "Ogre/Kumho Tyre". В составе лиепайчан самым результативным был Артем Бутянков с 24 завоеванными очками.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Аусейс, Ласманис, Монтгомери, Гриффин, Бутянков.

В день матча лиепайские болельщики узнали, что в короткий срок лагерь "львов" покинул еще один игрок. После присоединения Розитиса к команде "Баронс кварталс" попытать счастья во второй лиге Турции отправился Латиф Макмаллан. После матча главный тренер команды Агрис Галвановский ситуацию объяснил следующим образом: покинувшие команду игроки отправились в те клубы, у которых больше средств. В свою очередь, включение новых игроков в команду пока не предусмотрено.

Игру против огрской команды лиепайчане начали уверенно, проводили многообразные нападения, побеждали в борьбе под корзинами. Настоящим лидером хозяев в первой четверти был Артем Бутянков, который к 6-й минуте завоевал 14 из 16 очков команды.

К сожалению, первая четверть была лучшей в этом матче, и дальнейшая игра наших протекала по вниз идущей кривой. Начиная со второй четверти, гости до самого конца встречи применяли активный прессинг на всей площадке, и "львам" не удавалось по-настоящему противостоять этому.

В тайме хорошую игру показал Бутянков, который за 20 минут завоевал 20 очков и сделал 9 подборов.

Второй тайм в исполнении "львов" был малорезультативным. Нашим не давались броски ни из под корзины, ни с дальнего расстояния.

Моментом перелома в игре можно считать 3-ю минуту последней четверти, когда огрцам не потребовалось много времени, чтобы сравнять счет и завоевать превосходство – 64:61. Для лиепайчан активная защита огрцев по-прежнему оставалась неразгаданной загадкой, и за 4 минуты до конца четвертой четверти гости обеспечили гандикап уже в 6 очков. После потребованного тренером лиепайчан перерыва хозяева дважды ошиблись в нападении, в свою очередь, "Ogre/Kumho Tyre" еще больше увеличила свой перевес и одержала седьмую победу в турнире.