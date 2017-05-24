"Зелеными" детскими пальчиками

Ключевые слова puķu stādīšana | puķu audzēšana | skolēni | bērnudārzi | дети | цветы

"Пусть растет большим, крепким и душистым", – своему взлелеянному бархатцу пожелала ученица 3-ц класса Лиепайской 10-й средней школы им.Я.Чаксте Анна Добеле, передавая его садовницам для посадки на клумбе. Вчера началась и сегодня продолжается посадка выращенных маленькими лиепайчанами цветов.

Уже восьмой год отдел среды, здоровья и общественного соучастия Лиепайской администрации городского самоуправления призывает воспитанников дошкольных образовательных заведений и начальных школ вместе со своими учителями и родителями принимать участие в акции выращивания летних цветов, чтобы сделать свой город ярче и богаче цветами. Желание принять участие в акции выразили 19 детских садов и учащиеся 1 – 4-х классов 10-й средней школы. В целом это более 700 детей.

Вчера маленькие лиепайчане с большой радостью и увлеченностью принимали участие в посадке цветов на клумбе "Солнечный круг" возле Лиепайской государственной 1-й гимназии и на "Бархатистой клумбе" в сквере между улицами Клайпедас и Вентас. Терпеливо ожидая своей очереди, дети передавали выращенную ими рассаду работницам предприятия "Транзитс Л" для посадки в землю. "Очень хорошие и красивые, – на вопрос о выращенной детьми рассаде ответила садовница Дзинтра Вилце. – Конечно, есть и совсем маленькая рассада. Под жарким солнцем она может засохнуть. Но нам кажется, что все цветы вырастут благодаря хорошим погодным условиям". Среди бархатцев попадалась также рассада бегонии и агератума. Их детям дали родители.

Д.Вилца считает акцию замечательным мероприятием. Садовница помнит, что вначале дети высаживали цветы своими руками. Но это занимало слишком много времени и, по сути, потом приходилось все исправлять, так как малыши рассаду просто клали на землю и оставляли. "Теперь практикуем такой порядок, что дети нам дают в руки рассаду, а мы сажаем цветы в землю. Так дела идут быстрее. Мы знаем, что сюда возвращаться уже не придется. Поливаем цветы, потом будем полоть и ухаживать за ними", – пояснила она.

Вчера на клумбе "Солнечный круг" свою взлелеянную рассаду для посадки принесли воспитанники дошкольного образовательного заведения "Рукитис". Представительница детского сада Анда Зиемеле рассказала, что они не впервые участвуют в акции выращивания летних цветов. "Таким образом мы можем сделать краше свой город, – А.Зиемеле указала на одну из целей участия. – Будем приходить сюда и с гордостью любоваться своими цветами. Это способствует формированию сознания в детях, что к своему труду нужно относиться бережно".

Классный руководитель 3-ц класса 10-й средней школы Велга Улдрике радуется, что в рамках акции выращивание цветочной рассады смогли совместить с освоением предусмотренного учебной программой материала. В.Улдрике рассказала, что они посеяли семена, потом каждый ребенок посадил маленький цветочек в свой горшочек. Дети ведут дневники, в которых записывают свои наблюдения.

Сегодня цветы будут сажать на клумбе "Мечта Лаумини" возле моста О.Калпака и в Военном городке, в саду Лачплесиса. Акция проводится с целью мотивации детей к проявлению общественной активности и заботы о среде своего города.