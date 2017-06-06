Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 6. июня

+13°C
Ветер: D 3.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ardis, Ingrīda

Звон колоколов возвестил "Ночь церквей"

Ключевые слова Baznīcu nakts | garīdzniecība | ночь церквей

В пятницу незадолго до 18 часов с перезвона колоколов началась "Ночь церквей", и храмы разных конфессий на несколько часов открыли свои двери посетителям.

В наших краях к себе приглашали 10 церквей в Лиепае и по одной в Нице и Руцаве. Главной целью этой акции было ознакомить людей с культурными и духовными ценностями в наследии латвийских христианских приходов и церквей.

Лиепайский координатор "Ночи церквей" Илзе Витале рассказала, что решение об участии было свободным выбором каждого прихода, и хотя церквей в нашем городе численно больше, большая их часть все-таки охвачена. "Мы много думали о том, что показать, как проявить себя", – рассказала И.Витале. Она заверила, что церкви готовились к "Ночи церквей" серьезно. Участие в прежние годы позволило накопить опыт, и в этот раз посетителям были предложены выставки, концерты, творческие мастерские, лекции, чтения, экскурсии, игры и т.д. Со многими церквами можно было ознакомиться и посредством обычных процессов в них, например, в некоторых церквах проводилось богослужение. "Да, в самой основе церкви являются носителями духовной вести, но в них находятся также наша история, культура, свидетельства, с которыми люди этим вечером могут прийти и ознакомиться", – указала И.Витале.

Учительница Лиепайской католической основной школы, одна из организаторов "Ночи церквей" в Лиепайском соборе св.Иосифа Антра Яковлева выразила надежду, что эта акция воодушевляет приходить тех, кто в повседневности стесняется открывать двери церкви. "Я не берусь судить о том, многие ли в результате меняют свой жизненный путь, но то, что этой ночью церковь становится более понятной, отвечает, может быть, также на экзистенциальные вопросы, – это совершенно точно. Ведь священник доступен, он улыбается, открыт и такой же человек, как и любой другой, и рушится стена определенных представлений и стереотипов", – пояснила она. К тому же собор св.Иосифа – это культурно-исторический объект, который стоит посмотреть. А.Яковлева заверяет: "Ночь церквей" важна и для нас самих, верующих, ведь мы открываем свой дом, говоря – добро пожаловать".

Как мы заметили, знакомиться с церквами в этот вечер все-таки в основном отправились люди среднего и старшего поколения, а также семьи с детьми. В церквах, расположенных подальше от центра города, оживление было поменьше. В "Ночь церквей" собор св.Троицы, как один из центральных храмов города, собрал больше людей. Особым событием стало открытие выставки "Вышивка тещи епископа Анны Саулите", на которой можно осмотреть 25 больших и маленьких картин, выполненных в технике вышивки крестом. Еще следует упомянуть, что посетителей приглашали на экскурсии, которые позволили ознакомиться с нюансами внутренних помещений храма и осмотреть подвал. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!