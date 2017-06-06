Звон колоколов возвестил "Ночь церквей"

Ключевые слова Baznīcu nakts | garīdzniecība | ночь церквей

В пятницу незадолго до 18 часов с перезвона колоколов началась "Ночь церквей", и храмы разных конфессий на несколько часов открыли свои двери посетителям.

В наших краях к себе приглашали 10 церквей в Лиепае и по одной в Нице и Руцаве. Главной целью этой акции было ознакомить людей с культурными и духовными ценностями в наследии латвийских христианских приходов и церквей.

Лиепайский координатор "Ночи церквей" Илзе Витале рассказала, что решение об участии было свободным выбором каждого прихода, и хотя церквей в нашем городе численно больше, большая их часть все-таки охвачена. "Мы много думали о том, что показать, как проявить себя", – рассказала И.Витале. Она заверила, что церкви готовились к "Ночи церквей" серьезно. Участие в прежние годы позволило накопить опыт, и в этот раз посетителям были предложены выставки, концерты, творческие мастерские, лекции, чтения, экскурсии, игры и т.д. Со многими церквами можно было ознакомиться и посредством обычных процессов в них, например, в некоторых церквах проводилось богослужение. "Да, в самой основе церкви являются носителями духовной вести, но в них находятся также наша история, культура, свидетельства, с которыми люди этим вечером могут прийти и ознакомиться", – указала И.Витале.

Учительница Лиепайской католической основной школы, одна из организаторов "Ночи церквей" в Лиепайском соборе св.Иосифа Антра Яковлева выразила надежду, что эта акция воодушевляет приходить тех, кто в повседневности стесняется открывать двери церкви. "Я не берусь судить о том, многие ли в результате меняют свой жизненный путь, но то, что этой ночью церковь становится более понятной, отвечает, может быть, также на экзистенциальные вопросы, – это совершенно точно. Ведь священник доступен, он улыбается, открыт и такой же человек, как и любой другой, и рушится стена определенных представлений и стереотипов", – пояснила она. К тому же собор св.Иосифа – это культурно-исторический объект, который стоит посмотреть. А.Яковлева заверяет: "Ночь церквей" важна и для нас самих, верующих, ведь мы открываем свой дом, говоря – добро пожаловать".

Как мы заметили, знакомиться с церквами в этот вечер все-таки в основном отправились люди среднего и старшего поколения, а также семьи с детьми. В церквах, расположенных подальше от центра города, оживление было поменьше. В "Ночь церквей" собор св.Троицы, как один из центральных храмов города, собрал больше людей. Особым событием стало открытие выставки "Вышивка тещи епископа Анны Саулите", на которой можно осмотреть 25 больших и маленьких картин, выполненных в технике вышивки крестом. Еще следует упомянуть, что посетителей приглашали на экскурсии, которые позволили ознакомиться с нюансами внутренних помещений храма и осмотреть подвал.