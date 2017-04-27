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13 мая многообразной программой мероприятий будет открыт лиепайский летний сезон

Ключевые слова новости города | дума

Предоставляя возможность каждому лиепайчанину и гостю города ознакомиться с повседневной работой предприятий сферы развлечений, туризма и производственными предприятиями, 13 мая состоится праздник открытия лиепайского летнего туристического сезона – в этот день двери будут открыты более чем в 40 местах города.

Мероприятие начнется в 18.00 возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс", а завершится концертами на пляже, в ресторанах, в кафе и других местах отдыха и развлечений. Возле концертного зала будет дан старт также традиционному, уже 8-му по счету Твидовому ретро-велозаезду.

В общей сложности участвовать в празднике открытия летнего сезона выразили желание более 40 лиепайских предприятий, художественных салонов, ресторанов, кафе, магазинов, а также мест активного отдыха, спортивных и культурных центров. 13 мая вечером у всех желающих будет возможность ознакомиться с процессом создания различных продуктов и оказания услуг, увидеть места, которые в повседневности не всем доступны для осмотра. Чтобы сделать вечер более интересным для посетителей, записавшиеся для участия в празднике предприниматели обещали позаботиться об интересных мероприятиях, демонстрациях и событиях.

Праздничная программа открытия (.jpg) 

Карта праздника  (.pdf)

Участники мероприятия находятся на трех различных маршрутах: в центре города, Новой Лиепае и Военном городке. Гостям мероприятия предлагается выбрать любой интересующий их объект на любом из маршрутов и отправиться изучать город. У каждого маршрута имеется индивидуальная наклейка: накопив по три наклейки каждого из трех маршрутов, у гостей мероприятия будет возможность получить символический приз – один из лиепайских сувениров.

В 18.00 возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс" будет дан старт также Твидовому ретро-велозаезду, маршрут которого в этом году будет проходить через центр города: концертный зал "Лиелайс дзинтарс" – променад – ул.Целтниеку – ул.Лайвиниеку – ул.Улиха, – ул.Роню – алея Звейниеку – ул.Хика – ул.Юрмалас – ул.Дзинтару – ул.Пелду – ул.Алеяс – ул.Юрмалас – ул.Эзера – ул.Ганибу – ул.К.Укстиня – ул.Апшу – ул.Кунгу – ул.Зивью – ул.Грауду – ул.Юрас – концертный зал "Лиелайс дзинтарс". Интересно одетых участников мероприятия можно будет наблюдать и поддерживать во время заезда, продолжительность которого – менее часа. Записаться для участия в велозаезде можно на домашней странице ej.uz/liepajastvids. Больше информации о 8-м твидовом ретро-велозаезде – на домашней странице www.liepaja.travel и в профиле "LiepājaTravel" в социальных сетях.

Вечером состоятся музыкальные выступления и концерты в различных лиепайских местах отдыха и развлечений, ресторанах, кафе и клубах, начиная с 20.00.

Для удобства лиепайчанин и гостей города создана особая маршрутная карта, на которой обобщены все объекты праздника открытия лиепайского летнего сезона. Маршрутная карта является одновременно программой мероприятия, в которой изложена подробная информация о планируемых мероприятиях и времени их проведения.

Маршрутные карты будут доступны для всех желающих в Лиепайском региональном бюро туристической информации, Лиепайском доме латышского общества, концертном зале "Лиелайс дзинтарс", Лиепайском олимпийском центре и здании администрации Лиепайского самоуправления, а также размещены на домашних страницах  www.liepaja.travel и www.liepaja.lv, в профилях самоуправления и "Liepāja Travel" в социальных сетях. Маршрутные карты можно будет также получить 13 мая на месте проведения мероприятия.

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