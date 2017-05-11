13 мая на мероприятии открытия летнего сезона будет дан старт уже восьмого твидового велопробега!

Ключевые слова новости города | дума

"Праздник открытия летнего сезона 13 мая будет устроен как мероприятие для самих лиепайчан, чтобы узнать о разных возможностях отдыха и развлечений в Лиепае. В субботу вечером можно будет ознакомиться с предложениями более чем 40 лиепайских предпринимателей, работающих в сфере туризма", – обещает заведующая Лиепайским региональным бюро туристической информации Инта Шориня.

"Мы заметили, что после интенсивного трудового периода отдых планируем за пределами Лиепаи, поэтому нередко совершенно не знаем, каково предложение в городе. Однако именно лиепайчанам знакомые и друзья звонят, чтобы получить информацию о возможностях отдыха в городе и от них ожидают советов, чем заняться в городе и его окрестностях", – говорит И.Шориня. В субботу свои двери откроют шире и гостиницы, и рестораны, и музеи, и разные поставщики услуг развлечений и активного отдыха.

Мероприятие открытия летнего сезона начнется в 18 часов у концертного зала "Лиелайс дзинтарс", где будет дан старт твидовому велозаезду. В свою очередь, весь вечер посетителей будет ждать 41 туристическое предприятие в центре города, в Новой Лиепае и Военном городке. У каждого предложение будет индивидуальным. Руководитель развлекательного центра "Дзинтара боулингс" Инга Милашус рассказала, что у посетителей будет возможность выяснить, как работает оборудование для боулинга. Представитель пневматического тира "Лодите" Анас Мухамадеев, в свою очередь, обещает новинки в ассортименте оружия: "У нас есть новое оружие "Airsoft" – реплика Калашникова АК-47". На трассу стрельбы из лука на ул.Эзермалас руководитель клуба "Archery Liepaja" Янис Бружис приглашает тех, кто хочет испытать силы в стрельбе из лука: "Мы будем ждать посетителей днем и после полудня, так как стрельба в сумеречное время не проводится". На экскурсию можно будет отправиться также по гостинице "Лива", – рассказала ее администратор Екатерина Гунчарова. "В сопровождении администратора Иевы Стреле можно будет осмотреть гостиницу, номера", – уточняет она. Со списком всех предпринимателей, которые нетрадиционным образом в субботу откроют двери для посетителей, можно ознакомиться на сайте туристического бюро liepaja.travel.

И.Шориня отмечает, что теперь для предпринимателей сферы туризма действительно начнется этап интенсивной работы. "Для нас основная работа по подготовке к сезону, в отличие от предпринимателей, уже позади", – говорит она. Был замысел включить в туристические буклеты абсолютно всех, кто вносит свой вклад в туристическую сферу Лиепаи, но пришлось сделать вывод, что таких предприятий чрезвычайно много, даже таких, о существовании которых люди, далекие от сферы туризма, ничего не знают. Позитивным показателем, по мнению И.Шорини, является также стабильность количества мест общепита. Какое-то исчезает, какое-то приходит на их место, но общее число остается неизменным. "Очень значимым фактором, влияющим на развитие туризма и в городе, является общее экономическое развитие страны. Очень многие предприниматели в зимний сезон действительно выживают. Другое, на что мы не можем повлиять, это международные события, в результате которых мы ощущаем изменения также в процессах развития туризма в Лиепае", – ситуацию комментирует руководитель ЛРБТИ, отмечая, что их работа – быть вестниками, то есть рассказывать о предприятиях для умножения их узнаваемости, ведь сфера предпринимательства очень хрупкая, у каждого предприятия свои заботы – в том числе о работниках, выплатах, налогах, повседневном менеджменте.

На вопрос, чего в Лиепае еще не хватает, И.Шориня отвечает: "Развитие курортологии стало бы огромным вкладом для города. Аналогично концертному залу "Лиелайс дзинтарс" или аэропорту, который на следующей неделе возобновит работу именно по обслуживанию регулярных авиарейсов. Привлечение инвесторов – это, конечно, длительный процесс, но я убеждена, что это лишь вопрос времени". И общее формирование городской среды, и упорядочение инфраструктуры – одна из нескончаемых домашних работ в развитии городской туристической среды – благоустройство среды, удаление мазни, приведение в порядок зданий и внутренних дворов и др.

При сбое информации о туристических предпринимателях существенным дополнением, конечно, являются расположенные вокруг края и туристическое предложение в окрестностях. Его ЛРБТИ обобщило на пяти разных маршрутах, чтобы гостях города было интересно ехать в Лиепаю и из нее, наслаждаясь также предлагаемыми краями продуктами. Информация о возможностях отдыха в краях для гостя города важна и потому, что все чаще в привычках туристов наблюдается тенденция днем отдыхать в Лиепае, а ночлег выбирать за ее пределами, – поясняет И.Шориня.

Lasi arī šeit: 13. maijā Liepājas vasaras sezonas atklāšanas pasākumā starts tiks dots nu jau 8. Tvīda retro velo braucienam!