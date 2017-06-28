С 27 июня каждый вторник, среду и четверг у каждого лиепайчанина есть возможность посещать бесплатные занятия гимнастикой на лиепайском пляже под руководством опытного инструктора Зане Фрицкаусы.
Цикл занятий проводится в июне, июле и августе, по вторникам в 7.30 в конце улицы Перконес, по средам в 6.30 в конце улицы Перконес и в 19.00 на пляже в конце аллеи Звейниеку, а также по четвергам в 8.30 в конце улицы Перконес.
В гимнастике акцент будет ставиться на разминку тела и обновление потока энергии.
Длительность занятия – один час. Интересующиеся могут обращаться к инструктору Зане Фрицкаусе по тел. 26 424330 или в социальной сети "Фейсбук", в группе "Пляжная гимнастика в Лиепае"
Проект финансируется в рамках проекта Nr.9.2.4.2/16/I/088 Европейского социального фонда – "Лиепая. Здоровый. Активный. Счастливый".
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