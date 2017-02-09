Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 9. февраля

-3°C
Ветер: DA 4.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Apolonija, Simona

Бизнес-форум металлообрабатывающей и машиностроительной отрасли в Лиепае собрал отраслевых профессионалов со всей Европы

Ключевые слова новости города | дума

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о развитии металлообрабатывающей и машиностроительной отрасли, ведь Лиепая уже традиционно была одним из сильнейших городов обрабатывающей промышленности", – 2 февраля на открытом в Лиепайском государственном техникуме на форуме бизнеса машиностроения и металлообработки сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

На мероприятии, которое организовано с целью способствования международной узнаваемости Латвии, особенно Лиепаи, привлечению местных и зарубежных предпринимателей, потенциальных инвесторов и предоставлять возможность предпринимателям нашей страны устанавливать контакты бизнеса, собралось около 200 участников из разных стран. Так же, как на недавно состоявшемся Всемирном форуме экономике в Давосе, в Лиепае тоже эксперты побуждали предпринимателей думать о будущем – четвертой промышленной революции, которая больше известна как "Промышленность 4.0". Это новая система промышленности, которая соединяет реальную и виртуальную среду в экономике, а проще говоря, в индустриях доминируют автоматизированное оборудование и роботы, а не труд людей. Миллионы людей лишатся работы, но зато будут созданы совершенно новые профессии в разных сферах, ведь искусственный интеллект не в состоянии полностью заменить человека, – рассказал руководитель проектов ведущей в Европе исследовательской организации "Fraunhofer-Gesellschaft" Кай Мацнер.

Председатель совета АО "УПБ" Улдис Пиленс, в свою очередь, указал, что к такой революции по сути не готова ни одна страна, но Латвия имеет все возможности приблизиться к ней.

"Если бы мы могли найти платформу совместной деятельности, где встречаются идеи, деньги и менеджмент проектов, то, по-моему, в ближайшие 10 лет о Латвии мы услышали бы более позитивные слова", – сказал предприниматель, подчеркнув, что предприниматели должны кооперироваться для развития новых продуктов, и хорошим примером тому служит холдинга "УПБ". 2016 год для холдинга был лучшим в истории его существования – консолидированный оборот превысил 140 миллионов евро. Холдинг уже 10 – 12 лет назад осознанно создавался как кластер машиностроения и металлообработки с постепенным переходом производства простейших продуктов к все более сложным группам продуктов.

У.Пиленс предложил правительству стать "крестной матерью, крестным отцом или родителем" для новой платформы, на которую предприниматели могли бы вместе опираться и создавать для Латвии группу уникальных продуктов.

"Я готова стать крестной матерью, если господин Пиленс согласится быть крестным отцом. Тогда, по-моему, у нас будет в результат", – на предложение откликнулась министр финансов.

Во второй части форума предприниматели и эксперты встретились на панельных дискуссиях по обсуждению разработки новых продуктов, возможностей транзита и логистики для развития бизнеса, дуального образования и других вопросов.

В свою очередь, Лиепайской государственный техникум заключил договор о сотрудничестве с некоторыми металлообрабатывающими предприятиями города.

Форум продолжится сегодня посещением городских машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий.

В машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли в Лиепае работают более 40 предприятий с оборотом 60 миллионов евро в год, – информирует Лиепайская дума.

Lasi arī šeit: Mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums Liepājā pulcējis nozares profesionāļus no visas Eiropas 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Новости города

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!