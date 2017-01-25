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Больше пенсионеров и политически репрессированных могут получить льготы в общественном транспорте

Ключевые слова новости города | дума

1 января 2017 года в Лиепае вступили в силу поправки к правилам "О льготах на езду в общественномтранспорте Лиепаи", согласно которым планируется на несколько тысяч увеличить число тех пенсионеров, которые получат 50% скидку на месячный на проезд в общественном транспорте.  

В настоящее время подобные льготы имеют неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает 256.12 евро. 

Изменения предусматривают, что со следующего года будет увеличена сумма доходов, до которой будут применяться льготы. Это означает, что размер пенсии после уплаты налогов не должен превышать 300 евро в месяц.

В дальнейшем также и все политически репрессированные лица, которые являются неработающими пенсионерами, смогут получить скидки в транспорте, в не зависимости от доходов. 

В целом, после вступления в силу поправок, льготы могут получить еще около 2800 человек. В бюджете Лиепайского самоуправления на эти цели зарезервированы 200 000 евро в год.

Проездные пенсионеры как и ранее могут получить в Социальной службе на ул. Вейденбаума, 3, и в кассах ЛНА на ул. Пелду, 5.

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