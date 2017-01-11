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Для посетителей мероприятия "Праздник корюшки в Лиепае" подготовлены приятные сюрпризы

Ключевые слова новости города | дума

21 января пройдет мероприятие "Праздник корюшки в Лиепае". Чтобы лиепайчанам и гостям города предложить по возможности широкие возможности отдыха, программа мероприятия была дополнена интересными мероприятиями. 

Заявки на участие в соревнованиях по ловле корюшке можно подать на страничке www.sofijaslaivas.lv .

На мероприятии будет предлагаться развлекательная программа для взрослых и детей, будет возможность посетить праздничный базарчик и участвовать в соревнованиях по подледному лову вместе с исследователем среды Марисом Олте. Ведущими мероприятия будут известные в Латвии актеры Каспар Годс и Эгон Домбровский, а о музыкальном оформлении позаботятся музыкальное объединение "Апведцельш" и группа "Цепуми". "Праздник корюшки в Лиепае" состоится на площади К.Зале с 11.00 до 16.00.

Для удобства посетителей обоих мероприятий, от места проведения праздника на площади К.Зале четыре раза в день (в 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00) будет курсировать бесплатный микроавтобус к месту проведения соревнований моржей в "Беберлини", а в 12.30, 13.30, 14.30 и 15.30 – состоятся обратные рейсы до площади К.Зале.

Кроме того, в этот день состоится уже пятый открытый чемпионат Лиепаи по зимнему плаванию и этап XIII чемпионата Латвии по зимнему плаванию на дальние дистанции. Это уже ставшее традиционным мероприятие вновь станет вызовом для более ста участников разного возраста, а также соберет болельщиков и зрителей.

Во время соревнований можно будет не только поддержать "моржей", но и покататься на пони и принять участие в различных развлечениях. Записаться для участия в соревнованиях, а также ознакомиться с положением о соревнованиях можно на домашней странице www.veloronis.lv.

Наблюдать за соревнованиями в "Беберлини" приглашаются все желающие, так как организаторы позаботились не только о том, чтобы провести качественные соревнования для энтузиастов зимнего плавания, но и возможностях отдыха на природе для посетителей соревнований.  Во время соревнований можно будет не только поддержать моржей, но и покататься на пони, а дети смогут принять участие в разных развлечениях. Если погодные условия будут подходящими для зимних видов спорта, то в окружении живописного леса можно будет покататься на коньках и лыжах. Чтобы согреться, для участников и гостей будет бесплатно доступен чай, а также будет возможность приобрести приготовленный на огне суп.

Соревнования по зимнему плаванию будут проходить в шести дисциплинах: 25 м брассом, 50 м вольным стилем, дистанции чемпионата Латвии – 100 м, 200 м и 450 м вольным стилем, а также дистанция моржей-новичков и моржей. Положение о соревнованиях и информация о деятельности общества "ВелоРонис" доступна на домашней странице veloronis.lv.

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