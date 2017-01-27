До 6 февраля можно выдвинуть кандидатов на титул "Лиепайчанин года"

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До 6 февраля жители Лиепаи, а также организации могут выдвинуть своих кандидатов на титулы "Почетный лиепайчанин" и "Лиепайчанин года".

Лауреатов поздравят в день рождения города – 18 марта – на вечере, который состоится в концертном зале "Лиелайс дзинтарс". Претендентов можно заявить, заполнив анкету в Интернете на домашней странице самоуправления liepaja.lv, или же заполнить и подать в центре приема посетителей думы. Кандидатов оценит консультативный совет по наградам, который возглавляет заместитель председателя городской думы Гунар Ансиньш. В совете действует 15 человек из разных отраслей, многие из них также стали почетными лиепайчанами или лиепайчанами года. Из предложенных горожанами кандидатур совет выберет 15 лиепайчан года. В свою очередь, с 20 февраля по 1 марта жители в Интернете или с помощью анкет смогут проголосовать за самого популярного "Лиепайчанина года – 2016".

ВЫДВИНИ СВОЕГО НОМИНАНТА "ЛИЕПАЙЧАНИН ГОДА 2016" ЗДЕСЬ

Выдвигая кандидата на титул "Лиепайчанин года – 2016", нужно оценить сделанное претендентом в прошлом году – в любой отрасли. "Лиепайчанином года" можно стать неоднократно.



ВЫДВИНИ СВОЕГО НОМИНАНТА НА "ПОЧЕТНЫЙ ЛИЕПАЙЧАНИН 2016" ЗДЕСЬ

На титул "Почетного лиепайчанина" можно выдвинуть личность, которая всю жизнь бескорыстно служила городу и совершила что-то особенное на благо Лиепаи в любой сфере. Этот титул присваивается только один раз.

В свою очередь, выяснение "Самого популярного лиепайчанина года 2016" доверят всем жителям города. С 20 февраля по 1 марта любой лиепайчанин, в голосовании в интернете или в анкетах смогут проголосовать за самого популярного лиепайчанина года.

До 6 февраля любой лиепайчанин может выдвинуть своего кандидата на титулы "Почетный лиепайчанин" и "Лиепайчанин года":

Заполнив электронную анкету:

o О "ЛИЕПАЙЧАНИН ГОДА 2016 "

o О "ПОЧЕТНЫЙ ЛИЕПАЙЧАНИН 2016 "

· В центре приема посетителей думы;

· В малой думе "Karosta".

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