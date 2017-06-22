Движение общественного транспорта в праздники

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Общественный транспорт в праздники Лиго – 23, 24 и 25 июня будет курсировать по праздничному расписанию. Пассажиры призываются следить за расписанием.

В эти дни в обшщественном траснпорте бдудт действительны проездные на каждый день и на середину дня, и не будут годны проездные на рабочие дни.

Самоуправление Лиепаи и Лиепайский центр народного искусства и культуры предлагает лиепайчанам и гостям города отпраздновать Лиго в Лиепае на концертной эстраде “Pūt, vējiņi” 23 июня с 20.30 до 4 утра. Лиепая в этом году будет праздновать, наслаждаясь концертной программой известных актеров и музыкантов с золотыми песнями латвийской эстрады, а также традиционным Яновым костром и балом до рассвета.

На праздничном концерте с 20.30 будут выступать актер театра Дайлес Артис Робежниекс, актрисы Лиепайского театра Эверита Пьята и Агнессе Екабсоне, а также певец Андрис Эрглис и группа музыкантов под началом Яниса Сраздса. С 22 часов в саду начнут разжигать традиционный костер, который в этом году будут разжигать Иева Талберга и друзья, а рассвет можно будет встретить на балу с группой "Dakota".

Между тем, Агентство Лиепайского общественного транспорта на ул. Юрмалас, 23, 22 июня будет открыто до 16 часов.

Расписание общественного транспорта доступно на www.liepajastransports.lv или на мобильных устройствах на www.lst.lv.

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