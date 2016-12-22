Исполнительная дирекция Лиепайской думы недовольна работой новых операторов вывоза мусора

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Исполнительная дирекция Лиепайской думы 14 декабря созвала собрание, в котором приняли участие новые операторы вывоза мусора, а также представители ООО "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" и руководитель ООО "Лиепаяс РАС" Нормунд Ниедолс, – информировала представительница думы Кристине Чабыкина. Целью собрания было "выяснить причины запоздалого вывоза мусора и найти решение проблемы".

"В основном недовольство вызвано работой полного общества "Видес пакалпуюми Лиепаяй", которое убирает территорию от южной черты города до Торгового канала. Недоумение вызывают также неясности по поводу графиков вывоза отходов", – говорит К.Чабыкина. Полное общество "Видес пакалпоюми Лиепаяй" – то же самое, что "Видес пакалпоюму група" – исполнительный директор Рамона Питена участников собрания информировала, что предприятие столкнулось с непредвиденными осложнениями и техническими проблемами, которые в настоящее время решаются. Непредвиденные технические проблемы с транспортными средствами решат новые автомашины по вывозу мусора, которые работу начнут в январе, – корреспондента "Курземес вардс" проинформировал пресс-секретарь "Видес пакалпоюму група" Каспар Лицитис.

Работу затрудняют также незаключенные договоры. "Предприятие "Видес пакалпоюму група" срочно просит жителей сообщать о местах, где видно, что отходы не вывезены. Получив информацию, работники прибудут на место, постараются установить, к какому дому относятся эти контейнеры и предложат эксплуатационнику дома немедленно заключить договор", – сообщил К.Лицитис.

"На собрании было решено оперативно работать, чтобы максимально быстро вывезти еще невывезенные отходы", – указала представительница самоуправления. Она также призвала жителей "продолжить коммуникацию со сборщиками отходов своего района, чтобы вместе найти ответы на неясные вопросы".

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