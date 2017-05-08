Изменения движения лиепайского общественного транспорта в мае

С началом активного садоводческого сезона, уже с 1 мая были проведены изменения в движении автобусов 8-го и 12-го маршрутов. Каждую весну рейсы 12-го маршрута продлены до границы города, а в расписании движения 8-го маршрута введены дополнительные рейсы.
Рейсы 12-го автобуса в 8:40, 13:15 и 15:55 от ул. Пулк. Бриежа продлены до границы города. В свою очередь, от границы до ул. Пулк. Бриежа рейсы буду в
9:00, 13:35 и 16:15. Напоминаем, что рейсы 12-го автобуса ходят лишь по рабочим дням.
В расписании 8-го маршрута с 1 мая были введены дополнительные рейсы – в 18:00, 19:30 от „Līva” и в 18:45, 20:15 от остановки „Šķēde”. В свою очередь, по выходным дополнительно к этим рейсам введен еще рейс в 21:00 от остановки „Līva” и в 21:45 от остановки „Šķēde”.
Более подробную информацию можно получить на страничке www.liepajastransports.lv.
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