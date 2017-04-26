Лиепая в Литве презентует гастрономический и культурный туризм

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В Литве, в Дни Латвии, было проведено гастрономическое представление “Latvian Senses”, во время которого литовским СМИ была презентована культура и кухня Латвии, позволив не только ее испробовать, но и насладиться театральным представлением.

Целью мероприятия было представить предложение туризма и культуры в Латвии и ознакомить с титулом Риги-региона Гауи - Европейский гастрономический регион 2017.

На мероприятие были приглашены примерно 40 гостей - министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас.ю литовские ведущие журналисты, а также представители туристической отрасли. Латвию на этом мероприятии представлял министр экономики Арвил Ашераденс, посол Латвии в Литве Эйнар Семанис, директор департамента туризма LIAA Андрис Озолс, руководитель бюро туринформации Лиепайского региона Инта Шориня, представители концертного зала "Лиелайс дзинтарс" Байба Барткевич и Элизабете Хартмане.



“Это была уникальная возможность презентовать предложение туризма и культуры в Лиепае в необычном виде. ПОлученные отклики свидетельствуют, что подобный вид презентации был очень успешным. Литва является нашим первичным целевым рынком, поэтому в этом году особенно мощно будем работать с литовцами”, - отметила Инта Шориня.

Концепцию мероприятия разработало “Skudras metropole”, а еду предоставил “Restorāns 3”.

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