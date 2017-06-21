Лиепайчан приглашают на бесплатные занятия по ходьбе спалками

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Начиная с 21 июня у каждого желающего в сотрудничестве с обществом “Nūjo ar vēju!” будет возможность ознакомиться с ходьбой с палками под руководством сертифицированного инструктора Иманта Лочмелиса.

На первый цикл занятий, 21, 26 и 28 июня приглашаются пожилые люди. А на остальные два цикла приглашаются все лиепайчане.

На занятия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 26462030 (Бенита) или по э-почте nujoarveju@inbox.lv, поскольку число мест ограничено. Все интересующиеся будут обеспечены также палками.

1 цикл занятий для сениоров



1 занятие 21.06.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.

2 занятие 26.06.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.

3 занятие 28.06.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.

2 цикл занятий

1 занятие 03.07.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.

2 занятие 05.07.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.

3 занятие 07.07.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.



3 цикл занятий

1 занятие 10.07.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.

2 занятие 12.07.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.

3 занятие 14.07.2017. 18.00 у скейтпарка, ул. Юрмалас 2.



В августе будет объявлено о осеннем цикле занятий, просим следить за информацией.



Проект финансируется Европейским социальным фондом в рамках проекта Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Лиепая.Здоровый.Активный.Счастливый”.

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