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Лиепайская жемчужина барокко – собор Cв. Троицы наконец получит купель

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Лиепайский собор Святой Троицы стал богаче на одну красивую и роскошную деталь храма – купель в виде ангела. Ее по заказу прихода церкви и на пожертвованные членами прихода средства изготовил скульптор Эгон Першевиц. На пасхальном богослужении лиепайский епископ Ханс Мартин Енсонс освятил купель, и теперь она будет доступна для публичного обзора.

"Это давняя традиция христианский церкви, что купель в храме занимает видное место, ведь именно через крещение человек становится членом христианской церкви и получает милость Господню", – рассказывает священник собора Святой Троицы Петерис Калкс. Однако в этой церкви до сих пор не было соответствующей ее роскоши купели. В исторических описаниях о строительстве и освящении храма в 18-м веке упоминается, что люди восторгались новой церковью, ее роскошью и красотой, а также органом, но приход и священники выражали сожаление по поводу того, что, к сожалению, церковь не получила соответствующей купели. Десятилетиями купелью там служила маленькая и мелкая чаша из благородного металла, а купели в церквах Западной Европы – очень роскошные и украшены богатой символикой.

Совет прихода решал, как же могла бы выглядеть купель. Первоначально прозвучали разные идеи, пока кто-то не упомянул об ангелах. На этой мысли и остановились. Андрис Гарокалнс, который является членом совета прихода и преподавателем художественного училища, консультировал и посоветовал Эгона Першевица как очень талантливого художника.

"Насколько знаю, купели скульптурной формы в латвийских церквях видеть непривычно, в отличие, например, от храмов в Германии. Я удовлетворен тем, что мне выпала честь быть автором и создателем этой купели, – рассказывает скульптор Эгон Першевиц. – Церковь со средневековых времен была главным заказчиком скульптурных работ, поэтому величайшие гении работали для нее и создали большую часть своих выдающихся шедевров. Я совершенно определенно не претендую на столь великую честь, но осознание того, что и я являюсь частью этого процесса, конечно же, греет мне душу".

Скульптура купели создавалась долго, больше года. И скульптор признает, что обычно столько времени над своими работами не проводит, но это задание требовало особого внимания. Скульптура купели создана из композитного материала. "Этот материал легче, прочнее, и его сравнительно легче обрабатывать, чем дерево, и проще за ним ухаживать", – поясняет Эгон Першевиц.

Священник Калкс удовлетворен красивым результатом и выражает особую радость за этот вклад в церковь, ведь до сих пор работы производились и будут производиться, чтобы сохранить все то, что внесли прежние поколения, и вот осуществлен также крупный и роскошный собственный вклад. "Разумеется, это лишь пустяк, по сравнению со всей той роскошью, что здесь есть, однако это вклад наших людей нашего времени. И за это особенно радостно", – подчеркивает он.

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