Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 28. июня

+17°C
Ветер: A 4.4 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Kitija, Viestards, Viesturs

"Лиепайский форум искусства" побуждает преодолевать границы и открывать неизвестное

Ключевые слова новости города | дума

Международный фестиваль современного искусства "Лиепайский форум искусства" с 3 по 6 августа в лиепайском концертном зале "Лиелайс дзинтарс" предлагает насладиться современным танцевальным и театральным искусством, аудиовизуальным и мультимедийным искусством, а также современной музыкой.

"Сейчас в мире время больших перемен. Границы исчезают и появляются заново. Идентичности становятся более многообразными, меняются и сталкиваются. Мы все чаще соприкасаемся с неизвестным, иным и непривычным. Это соприкосновение бросает вызов, предлагает узнавать, осознавать новое и расширять наши ментальные карты. Искусство – это особенно сильная попытка открыть, что отличия и разнообразие являются обогащающей силой. Искусство помогает понять, что отличительное и незнакомое может быть совершенно нормальным, необходимым, инновационным и вдохновляющим", – говорит художественный руководитель фестиваля и концертного зала "Лиелайс дзинтарс" Байба Барткевич.

"Лиепайский форум искусства" – это фестиваль современного искусства, который предлагает преодолевать границы – между своим и твоим, между привычным и непривычным, между жанрами искусства и технологиями, между местным и глобальным.

\"Это будет время для содержательного наполнения, размышлений и источника творческой энергии, время узнать что-то новое и отличительное, размыть выстроенные разумом границы, освободиться и расти!", – о форуме искусства рассказывает создатель программы Байба Барткевич. 

Форум будет проводиться уже третий год подряд, но этим летом программу фестиваля наряду с событиями искусства пополнят также лекция/беседа, мастер-класс и творческая мастерская для детей, обозначив "Лиепайский форум искусства" как место для изучения творческого процесса, дискуссии и обмена мнениями. Форум пополнит серию "Мир в "Лиелайс дзинтарс", в нем примут участие деятели искусства из Люксембурга, Австрии, Испании, Эстонии, Бельгии, Финляндии и Нидерландов.

С четверга до воскресенья, на протяжении четырех дней пристанищем форума будет жемчужина современной архитектуры – лиепайский концертный зал "Лиелайс дзинтарс", который в конце недели позволит посетителям оценить залы для публичных мероприятий в непривычных модификациях. "Я верю, что, ломая или нарушая привычные, но, может быть, слишком строгие формы презентации концертов, мы приближаемся к публике и контактируем с ней еще теснее. Ставя произведение в правильный контекст, мы еще яснее ощущаем этот обмен энергиями", – отмечает Байба Барткевич. 

Форум откроется выставкой современного искусства "Черная дыра" и презентацией еще невиданной в Латвии звуковой презентации. "Янтарный диптих" – это созданная проживающим в Финляндии художником испанского происхождения Хосуэ Морено звуковая и архитектурная инсталляция, которая основывается на стратегии аудиоакупунктуры и разработана специально для лиепайского концертного зала. "Когда я впервые посетил "Лиелайс дзинтарс", меня сильно тронула пространственная атмосфера здания, а также его постоянное общество и повседневный поток посетителей. Это здание вдохновило меня настолько, что я понял – хочу создать звуковое посвящение, добавив наслаждение нового уровня и, может быть, даже создав новое средство общения и диалога для пространства такого вида", – о вдохновляющем процессе рассказывает Х.Морено.

Lasi arī šeit: “Liepājas mākslas forums” mudinās pārvarēt robežas un atklāt nezināmo

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Новости города

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!