"Лиепайский форум искусства" побуждает преодолевать границы и открывать неизвестное

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Международный фестиваль современного искусства "Лиепайский форум искусства" с 3 по 6 августа в лиепайском концертном зале "Лиелайс дзинтарс" предлагает насладиться современным танцевальным и театральным искусством, аудиовизуальным и мультимедийным искусством, а также современной музыкой.

"Сейчас в мире время больших перемен. Границы исчезают и появляются заново. Идентичности становятся более многообразными, меняются и сталкиваются. Мы все чаще соприкасаемся с неизвестным, иным и непривычным. Это соприкосновение бросает вызов, предлагает узнавать, осознавать новое и расширять наши ментальные карты. Искусство – это особенно сильная попытка открыть, что отличия и разнообразие являются обогащающей силой. Искусство помогает понять, что отличительное и незнакомое может быть совершенно нормальным, необходимым, инновационным и вдохновляющим", – говорит художественный руководитель фестиваля и концертного зала "Лиелайс дзинтарс" Байба Барткевич.

"Лиепайский форум искусства" – это фестиваль современного искусства, который предлагает преодолевать границы – между своим и твоим, между привычным и непривычным, между жанрами искусства и технологиями, между местным и глобальным.

\"Это будет время для содержательного наполнения, размышлений и источника творческой энергии, время узнать что-то новое и отличительное, размыть выстроенные разумом границы, освободиться и расти!", – о форуме искусства рассказывает создатель программы Байба Барткевич.

Форум будет проводиться уже третий год подряд, но этим летом программу фестиваля наряду с событиями искусства пополнят также лекция/беседа, мастер-класс и творческая мастерская для детей, обозначив "Лиепайский форум искусства" как место для изучения творческого процесса, дискуссии и обмена мнениями. Форум пополнит серию "Мир в "Лиелайс дзинтарс", в нем примут участие деятели искусства из Люксембурга, Австрии, Испании, Эстонии, Бельгии, Финляндии и Нидерландов.

С четверга до воскресенья, на протяжении четырех дней пристанищем форума будет жемчужина современной архитектуры – лиепайский концертный зал "Лиелайс дзинтарс", который в конце недели позволит посетителям оценить залы для публичных мероприятий в непривычных модификациях. "Я верю, что, ломая или нарушая привычные, но, может быть, слишком строгие формы презентации концертов, мы приближаемся к публике и контактируем с ней еще теснее. Ставя произведение в правильный контекст, мы еще яснее ощущаем этот обмен энергиями", – отмечает Байба Барткевич.

Форум откроется выставкой современного искусства "Черная дыра" и презентацией еще невиданной в Латвии звуковой презентации. "Янтарный диптих" – это созданная проживающим в Финляндии художником испанского происхождения Хосуэ Морено звуковая и архитектурная инсталляция, которая основывается на стратегии аудиоакупунктуры и разработана специально для лиепайского концертного зала. "Когда я впервые посетил "Лиелайс дзинтарс", меня сильно тронула пространственная атмосфера здания, а также его постоянное общество и повседневный поток посетителей. Это здание вдохновило меня настолько, что я понял – хочу создать звуковое посвящение, добавив наслаждение нового уровня и, может быть, даже создав новое средство общения и диалога для пространства такого вида", – о вдохновляющем процессе рассказывает Х.Морено.

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